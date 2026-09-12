OL Lyonnes - Paris FC : première pour Grohs dans le but

Ce samedi, OL Lyonnes dispute son premier match à domicile. Devant près de 9 000 spectateurs, les Lyonnaises se frottent au Paris FC, autre ogre de Première Ligue. Pour ce premier rendez-vous au Parc OL, Jonatan Giráldez va lancer Mala Grohs dans le but.

Un choc dès le début de la saison. Ce samedi, OL Lyonnes est mis directement dans le bain avec la réception du Paris FC pour la première au Parc OL en cette saison 2026-2027. Après une large victoire à Fleury, les joueuses de Jonatan Giráldez voudront logiquement envoyer un premier message à la Première Ligue face au dernier finaliste des play-offs. Le résultat n'aura pas une incidence notable sur la suite du championnat, mais dans sa quête de perfection, l'entraîneur espagnol veut clairement imposer sa patte. Cela est également le cas dans la composition tactique de son équipe.

Brand encore dans un rôle de piston

Comme c'est le cas depuis le début de l'été, OL Lyonnes évoluera dans un système hybride avec Jule Brand dans un rôle de piston. Après l'avoir fait à gauche, ce sera cette fois du côté droit, Selma Bacha retrouvant son couloir. Pour le reste, c'est plutôt du "classique" par rapport à ce début de saison, quand bien même Mala Grohs, qui nous avait confié son excitation de jouer pour la première fois à Décines, a été propulsée titulaire en lieu et place de Christiane Endler, qui débutera sur le banc.

La composition d'OL Lyonnes : Grohs - Brand, Tarciane, Engen, Bacha - Damaris, Yohannes - Becho, Dumornay, Paralluelo - Katoto