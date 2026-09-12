OL Lyonnes - Paris FC : première pour Grohs dans le but

Ce samedi, OL Lyonnes dispute son premier match à domicile. Devant près de 9 000 spectateurs, les Lyonnaises se frottent au Paris FC, autre ogre de Première Ligue. Pour ce premier rendez-vous au Parc OL, Jonatan Giráldez va lancer Mala Grohs dans le but.
Un choc dès le début de la saison. Ce samedi, OL Lyonnes est mis directement dans le bain avec la réception du Paris FC pour la première au Parc OL en cette saison 2026-2027. Après une large victoire à Fleury, les joueuses de Jonatan Giráldez voudront logiquement envoyer un premier message à la Première Ligue face au dernier finaliste des play-offs. Le résultat n'aura pas une incidence notable sur la suite du championnat, mais dans sa quête de perfection, l'entraîneur espagnol veut clairement imposer sa patte. Cela est également le cas dans la composition tactique de son équipe.
Brand encore dans un rôle de piston
Comme c'est le cas depuis le début de l'été, OL Lyonnes évoluera dans un système hybride avec Jule Brand dans un rôle de piston. Après l'avoir fait à gauche, ce sera cette fois du côté droit, Selma Bacha retrouvant son couloir. Pour le reste, c'est plutôt du "classique" par rapport à ce début de saison, quand bien même Mala Grohs, qui nous avait confié son excitation de jouer pour la première fois à Décines, a été propulsée titulaire en lieu et place de Christiane Endler, qui débutera sur le banc.
La composition d'OL Lyonnes : Grohs - Brand, Tarciane, Engen, Bacha - Damaris, Yohannes - Becho, Dumornay, Paralluelo - Katoto
Est ce que le BO va retrouver le chemin des filets ? ça commence à faire un bail pour une 9 mais je vais attribuer cela sur la loi des séries.....
Brand, latérale ? 🤔
Bonjour Poupette,
J'étais en train de me poser la question ! c'est nouveau, ça vient de sortir, comme disait Coluche ! 🫠
Je vais continuer de me poser des questions sur ce coach !
Je pense plutôt que les noms des joueuses sont mal alignés dans le texte.... 😂
Salut isa,
Tu as raison et donc, ce sera un 3-4-3 qui sera aligné.
O-et-L est un peu à la ramasse... Cela fait désormais pas mal de matchs que l'on évolue dans un 3-4-3.
En défense : Engen, Tarciane, Bacha
Les pistons : Brand et Paralluelo
A la récupération : Damaris et Yohannes
Devant : Becho et Dumornay en soutien de Katoto
Et si vous voulez un scoop, je pense que ce sera le système pour la saison, avec Renard qui rentre à la place de Tarciane, Weir à la place de Becho, Chawinga qui alternera avec Brand, Paralluelo, voire Weir ou Dumornay, Ada qui tournera avec Katoto, et enfin Shrader avec Damaris et Yohannes. Joseph aura un rôle de joker.
Le système de base reste le 4-2-3-1 😉 l'animation est une autre question suivant les joueuses sur le terrain et notamment le profil des ailières car Becho et Paralluelo sont bien loin d'avoir la position d'une Weir.
Salut à tous les fans....
Apparemment le coach remet sa défense à 3 et ses 2 pistons qui encadrent Dama et Lily.... s'il veut une grosse présence offensive, c'est logique.
ALLEZ LES FENOTTES.... ❤️💙.... TOUTES EN ATTAQUE, mais pas de cagade en défense, le bus francilien est à 2 étages habituellement, donc POUR UN BEAU MATCH défense de prendre un but... OK ?
Notre fournisseur de "visionnage" est en vacances ou encore à table ? chignol où es-tu ??
Je crois que je vais être obligé d'aller faire la sieste 😫
L'Équipe met Selma à droite et Brand derrière Bécho.
Heureusement que nous avons Katoto !
Pour les aveugles, https://tinyurl.com/257m5qwa
Il est à noter que Katoto n'a pas marqué sur ses 9 derniers matchs avec l'OL, pour une seule petite passe décisive (la semaine passée contre Fleury).
On ne lui prépare pas suffisamment le terrain.
Je n'en suis pas sûr. D'autres ont joué à sa place et ont marqué sans trop de soucis. J'imagine que l'on a plus de patience pour certaines que pour d'autres.
Je ne voudrais pas l'accabler... Je privilégie la bonne volonté.
C'est tout à ton honneur, et je préfère ça que le contraire. Mais certaines sont clouées au pilori pour bien moins 😉
Bien Tarciane ! Elle devient ma joueuse préférée...
Bien Katoto, il faut tirer !
Ho ! Faut rester sur la défensive !
J'ai beaucoup de mal avec ces équipes qui essaient de jouer court alors qu'elles n'en ont pas les capacités... Depuis le début du match, le PFC tente la relance courte et perd le ballon dans leurs 30m. C'est ridicule... Elles ont des attaquantes rapides mais ne cherchent jamais la profondeur. Ne serait-ce que pour faire remonter leur bloc, remettre le ballon loin...
Pas beaucoup d’occasions au bout d’une demi-heure.
La plus grosse occasion est parisienne
Engen n'a pas pu dégaîner.
Elles pensent déjà à la finale WCL ? Au travail !
Sacrée Melchie !