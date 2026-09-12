Paris FC - OL : Fonseca remet les mêmes que face à Auxerre

Toujours invaincus dans ce début de championnat, le Paris FC et l'OL s'affrontent ce samedi soir (20h45). Pour ce premier test de la saison en Ligue 1, Paulo Fonseca a choisi de repartir avec le même onze que face à Auxerre.

Deux victoires en trois matchs, sept points au compteur et une égalité dans tous les domaines statistiques depuis le début de la saison. Ce samedi (20h45), le Paris FC et l'OL s'affrontent au stade Jean-Bouin avec l'envie de répondre à Rennes et de se rapprocher de Monaco, tenu en échec par Strasbourg en fin d'après-midi (1-1). L'enjeu est donc de taille même si l'on ne joue que la quatrième journée en Ligue 1. Mais entre le nouveau riche du championnat et le club septuple champion de France qui doit regarder chaque euro, c'est donc un duel de haut de tableau. Mais aussi une bonne préparation pour l'Europe pour l'OL qui se déplacera à Anderlecht mercredi soir (21h).

Un peu plus d'une semaine après la victoire contre l'AJ Auxerre, Paulo Fonseca n'avait pas caché sa satisfaction collective même si l'adversité poussait à nuancer le résultat. A Jean-Bouin, le Portugais a donc choisi de relancer le 4-4-2 losange comme un adversaire d'un calibre supérieur sur le papier.

La composition de l'OL : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner - Bidstrup, Morton, Tolisso - Sulc - Nuamah, Openda