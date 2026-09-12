Paris FC - OL : Fonseca remet les mêmes que face à Auxerre

Toujours invaincus dans ce début de championnat, le Paris FC et l'OL s'affrontent ce samedi soir (20h45). Pour ce premier test de la saison en Ligue 1, Paulo Fonseca a choisi de repartir avec le même onze que face à Auxerre.
Deux victoires en trois matchs, sept points au compteur et une égalité dans tous les domaines statistiques depuis le début de la saison. Ce samedi (20h45), le Paris FC et l'OL s'affrontent au stade Jean-Bouin avec l'envie de répondre à Rennes et de se rapprocher de Monaco, tenu en échec par Strasbourg en fin d'après-midi (1-1). L'enjeu est donc de taille même si l'on ne joue que la quatrième journée en Ligue 1. Mais entre le nouveau riche du championnat et le club septuple champion de France qui doit regarder chaque euro, c'est donc un duel de haut de tableau. Mais aussi une bonne préparation pour l'Europe pour l'OL qui se déplacera à Anderlecht mercredi soir (21h).
Un peu plus d'une semaine après la victoire contre l'AJ Auxerre, Paulo Fonseca n'avait pas caché sa satisfaction collective même si l'adversité poussait à nuancer le résultat. A Jean-Bouin, le Portugais a donc choisi de relancer le 4-4-2 losange comme un adversaire d'un calibre supérieur sur le papier.
La composition de l'OL : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner - Bidstrup, Morton, Tolisso - Sulc - Nuamah, Openda
" le Portugais a donc choisi de relancer le 4-4-2 losange comme un adversaire d'un calibre supérieur sur le papier.
La composition de l'OL : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner - Bidstrup, Morton, Tolisso - Sulc - Nuamah, Openda" : 4-3-1-2 donc.
Après, il apparaît logique de remettre l'équipe qui avait gagné il y a une semaine.
En espérant qu'on ne repasse pas par les cafouillages de la première mi-temps face à Auxerre - certes en bonne partie dus à la var.
Cela dit, le Paris FC est largement au-dessus d'Auxerre, alors ça sera une autre paire de manches.
Difficile de faire un losange en mettant des noms les uns à la suite des autres
Certes David, et c'est du détail parce que sur la feuille avec le placement des joueurs, c'est plus parlant, mais dans la description, cela pourrait être
Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner - Bidstrup, Morton, Tolisso, Sulc - Nuamah, Openda".
Sur le papier, c'est une organisation qui bénéficie Sulc. Mais, à mon avis, même si au niveau comptable il sort avec une passe décisive, Sulc a été un des plus décevants le match précédent.
Espérons que sa saison démarre finalement ce soir.
Si Sulc y est et Openda attend 0,1 s pour lancer ses appels, on gagne ce match ! Allez l'OL !
C'est ça que nous sort le génie de la tactique? Abner tout seul face à Kebbal et Camara, et Athékamé tout seul face à Pagis et Koleosho?
Moi la seule question que je me pose c'est :
Je regarde.
Ou je regarde pas.
Le pour
J'ai reussi à remettre mon compte DAZN donc je serais tenté de regarder au moins pour rentabiliser
Les contre.
Je le sens pas trop ce match.
Et quand je regarde pas on gagne cette saison.
Cool d'avoir récupéré ton compte !
leroilyon, s’il te plaît, ne regarde pas !
merci d’avance