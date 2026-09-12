Paris FC - OL (0-0) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

Incapable de se montrer offensif ce samedi soir, l’OL a fait le dos rond pour accrocher le point du nul (0-0). Retrouvez ce qu’on a aimé et moins aimé.

On a moins aimé

Une attaque inexistante, Athekame a souffert

Ils auraient pu être nombreux dans cette catégorie, vu la purge affichée, notamment offensivement avec un trio Openda - Nuamah - Sulc absent, la faute à un schéma tactique qui ne les a pas aidés non plus. Défensivement, on attendait le duel entre Abner et Kebbal et le Brésilien a plutôt tenu tant bien que mal face à l’Algérien. C’est finalement de l’autre côté que le danger a été plus présent.

Plutôt à son avantage depuis son arrivée à l’OL, Zachary Athekame a été un peu plus en difficulté ce samedi soir. Il faut dire qu’il avait un sacré client avec Koleosho, bien en jambes et qui a fait parler sa vitesse comme sur ce débordement à la 50e minute. Aussi paradoxal, l’OL repart de ce déplacement après un clean-sheet, mais sur le côté droit de la défense, ça n’a pas toujours respiré la solidité avec le duo Athekame - Bacher. Mais à l’image du reste de l’équipe, ils n’ont pas lâché.

On a aimé

Greif a rassuré

Difficile de trouver de réels points positifs à ce non-match. Il a bien eu un Pavel Šulc précieux défensivement avec quelques retours dans la surface bien sentis, mais c’est surtout de l’autre côté qu’on attendait le Tchèque. Alors, finir le match avec aucun but encaissé est forcément une bonne nouvelle pour l’OL. Il a certes connu des matchs plus compliqués, avec plus d’arrêts mais Greif a fait ce qu’il fallait pour préserver sa cage inviolée. Un peu visé sur ce début de saison avec quelques erreurs d’appréciation, le Slovaque a répondu présent contre le Paris FC. Que ce soit dans les airs ou avec des arrêts. Sur deux frappes de Sinayoko, mais surtout en s’envolant pour repousser la tentative de Maxime Lopez à dix minutes de la fin.