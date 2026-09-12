Bousculé par le Paris FC, l’OL se contente d'un point

Incapable de répondre vraiment au défi tactique imposé par le Paris FC, l’OL a fait le dos rond pour ramener un point de la capitale (0-0).

Un point frustrant mais aux forceps. Ce samedi soir, en rentrant à Lyon, les joueurs de l’OL n’auront certainement pas l’impression du fameux point qui a le goût d’une victoire. Ils n’auront toutefois pas la tête des mauvais jours, car ils pouvaient difficilement espérer mieux au stade Jean-Bouin. Dans une affiche de haut de tableau en ce début de saison, l’OL et le Paris FC n’ont pas réussi à se départager et poursuivent leur mano a mano parfait après quatre journées.

0 tir cadré en 90 minutes

En se rendant dans la capitale, Paulo Fonseca espérait certainement savoir si le 4-4-2 losange testé face à Auxerre pouvait voyager et s’inscrire dans la durée. Comme il ne fallait pas s’enflammer après l’AJA, il ne faudra pas ranger au placard ce système suite à une prestation des plus compliquées. Pourtant, les Lyonnais ont clairement eu du mal à répondre au défi tactique parisien ce samedi soir. Cela a d’ailleurs pris plusieurs dizaines de minutes avant que la formation rhodanienne n’arrive à s’adapter comme elle le pouvait, notamment aux décrochages de Lassine Sinayoko.

L’attaquant du PFC a d’ailleurs été le premier à s’illustrer avec une frappe trop écrasée pour vraiment inquiéter Dominik Greif (8e). Dans la foulée, une relance ratée de Bacher aurait pu profiter à Pablo Pagis. Heureusement, la frappe de l’ancien Lorientais s’est envolée dans le ciel parisien (10e). Mais l’OL n’y était clairement pas et n’a jamais inquiété Kevin Trapp durant le premier acte.

Premières minutes pour Nakamura

A la pause, il aurait pu y avoir un espoir de changements et d’une réorganisation, mais le premier remplacement lyonnais est intervenu à un quart d’heure de la fin avec les premiers pas de Keito Nakamura. Il faut dire que la formation rhodanienne avait réussi à mieux gérer la domination du PFC. Pourtant, le retour des vestiaires a failli être fatal avec Sinayoko qui avait échappé à la défense sur le coup d’envoi mais qui a trop écrasé sa frappe du gauche. Derrière, Koleosho a vu Niakhaté dévier sa frappe après avoir déposé Athekame (50e). Toujours aussi inoffensif, l’OL a donc fait le dos rond à défaut d’autre chose. Dominik Greif s’est bien envolé sur une frappe lointaine de Maxime Lopez (81e). Ayant poussé sur la fin avec notamment Kaïl Boudache, les Lyonnais se contenteront de ce point avant d'aller à Anderlecht, mercredi.