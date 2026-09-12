Bousculé par le Paris FC, l’OL se contente d'un point

Incapable de répondre vraiment au défi tactique imposé par le Paris FC, l’OL a fait le dos rond pour ramener un point de la capitale (0-0).
Un point frustrant mais aux forceps. Ce samedi soir, en rentrant à Lyon, les joueurs de l’OL n’auront certainement pas l’impression du fameux point qui a le goût d’une victoire. Ils n’auront toutefois pas la tête des mauvais jours, car ils pouvaient difficilement espérer mieux au stade Jean-Bouin. Dans une affiche de haut de tableau en ce début de saison, l’OL et le Paris FC n’ont pas réussi à se départager et poursuivent leur mano a mano parfait après quatre journées.
0 tir cadré en 90 minutes
En se rendant dans la capitale, Paulo Fonseca espérait certainement savoir si le 4-4-2 losange testé face à Auxerre pouvait voyager et s’inscrire dans la durée. Comme il ne fallait pas s’enflammer après l’AJA, il ne faudra pas ranger au placard ce système suite à une prestation des plus compliquées. Pourtant, les Lyonnais ont clairement eu du mal à répondre au défi tactique parisien ce samedi soir. Cela a d’ailleurs pris plusieurs dizaines de minutes avant que la formation rhodanienne n’arrive à s’adapter comme elle le pouvait, notamment aux décrochages de Lassine Sinayoko.
L’attaquant du PFC a d’ailleurs été le premier à s’illustrer avec une frappe trop écrasée pour vraiment inquiéter Dominik Greif (8e). Dans la foulée, une relance ratée de Bacher aurait pu profiter à Pablo Pagis. Heureusement, la frappe de l’ancien Lorientais s’est envolée dans le ciel parisien (10e). Mais l’OL n’y était clairement pas et n’a jamais inquiété Kevin Trapp durant le premier acte.
Premières minutes pour Nakamura
A la pause, il aurait pu y avoir un espoir de changements et d’une réorganisation, mais le premier remplacement lyonnais est intervenu à un quart d’heure de la fin avec les premiers pas de Keito Nakamura. Il faut dire que la formation rhodanienne avait réussi à mieux gérer la domination du PFC. Pourtant, le retour des vestiaires a failli être fatal avec Sinayoko qui avait échappé à la défense sur le coup d’envoi mais qui a trop écrasé sa frappe du gauche. Derrière, Koleosho a vu Niakhaté dévier sa frappe après avoir déposé Athekame (50e). Toujours aussi inoffensif, l’OL a donc fait le dos rond à défaut d’autre chose. Dominik Greif s’est bien envolé sur une frappe lointaine de Maxime Lopez (81e). Ayant poussé sur la fin avec notamment Kaïl Boudache, les Lyonnais se contenteront de ce point avant d'aller à Anderlecht, mercredi.
Ce ne fut pas joli joli. Décidément, nous sommes abonnés aux nuls face au Paris FC...
Pour toi, serait-ce la faute à :
– Pas Fonseca ?
– Un autre type, mais pas Fonseca ?
– Nope, toujours pas Fonseca ?
– ATTENTION HEIN TU DIS PAS DU MAL DE FONSECA ?
Ce qui s'est passé est de la faute des joueurs, pas fichus de cadrer un seul tir, et évidemment de l'entraîneur, pour son habituelle frilosité à réaliser des changements suffisamment tôt ainsi qu'à modifier sa tactique en cours de match.
Si je ne suis pas le premier à lui reprocher tout ça, je ne suis pas non plus le dernier, suffit de me lire.
C'est un bon résultat a l'extérieur chez un concurrent a priori aux premières places
Mais 0 tir cadré pour un club comme l'OL, c'est quand même la honte
Fonseca a obtenu ce qu il était venu chercher... on a mieux joué les 3 dernières minutes...avec du sang frais.Mais que de changements tardifs, ça en devient pathologique pour ce coach. Dommage, car c est bien de ne pas prendre de but
Il a vraiment du mal à se remettre en question, d'où les changements tardifs.
Il commence quand du coup ce match entre le PFC et l'OL ? ça fait 1h30 que je suis devant et j'attends encore que ça bouge un peu
Suis-je le seul à avoir trouvé l'arbitrage très pro PFC ?
De nombreuses fautes où l'arbitre laisse jouer pour le PFC mais revient continuellement sur les fautes subies alors que pour l'OL, nada ...
De nombreuses agressions sur les joueurs de l'OL mais l'arbitre ne sort aucun carton ....
oui moi j'ai remarqué ça de l'abitr8
par contre notre meilleur joueur Sulc quand est-ce qu'il se cré une occasion
Purge immonde, échec tactique, coaching ridiculement tardif. Encore un sublime accomplissement pour le grand génie tactique.
On va retenir le point pris à paris. Pour tout le reste, remboursez-nous notre soirée. J'avais plus vu du football aussi moche depuis les pires heures de Domenech.
Resultat très positif je trouve.
Paris a une grosse opportunité sur tout le match et la défense a été solide.
2 grosses de notre côté avec Nuamah et Boudache à qui il manque quelques centimètres sur les 2 fois où on a pris leur défense à revers.
Des petits regrets sur la physionomie de la fin du match, le passage à 3 attaquants a fait du bien.
Par contre il va falloir que le Var se penche un peu sur le Pfc parce qu'il y a eu beaucoup de mauvais gestes.
Pour moi Sinayoko doit être expulsé pour sa charge sur Bacher.
C'était quel match où les adversaires faisaient plein de faute sans quasiment rien prendre, Le Havre ?
@OctoGone : j'ai aussi vu énormément de petites fautes que l'arbitre laissait couler pour le PFC
Donc les joueurs ont compris et ont continué, sauf pour l'OL...
Cela change pas mal dans l'approche et le déroulé du match aussi ...
Et je comprends beaucoup mieux pourquoi l'OL voulait Fofana pour l'impact physique au milieu et c'est clairement un point qui manque à l'OL pour l'instant
Très bonne défense ce soir, on a jamais sentit qu on était trop en danger ce soir avec nos deux centraux,
Manque de créativité au milieu j aurai changé sulc par Nartey pour amener plus de technique au milieu, boudache rentre un peu tard, bonne rentrée de Tessman.
Ce n’est pas tout le monde qui viendra prendre des points ici.
Il faudra montrer plus de choses offensivement contre Rennes.
A une époque ces points on savait pas les prendre donc je prend
@juliosaro : je ne suis pas d'accord avec toi sur Nartey qui est effectivement technique mais physiquement se serait fait bouger comme une feuille ... Il est encore frêle selon moi
C'est plutôt un bon nul à l'extérieur face à une très bonne équipe qui a bien recruté cet été.
C'était tactique et on a su rester solide.
Aller l'OL !
un lion sans dents , recroquevillé en défense , totalement inoffensif et incapable de faire du jeu .
Le petit nul extérieur qui donne un petit point aux petits clubs.
Comme je le pensais les milieux se sont neutralisés et focalisés sur cet aspect n'ont pas trouvé les petits espaces, aucun tirs...
Mais on ramène un point ou d'autres perdront trois points à Jean Bouin car c'est quand même du costaud que nos gones ont du faire face . Changement tardif parce que Paulo quand il voit qu'on peut tenir le match nul avec ceux qui tirent la langue , dans son for intérieur il craint que les entrants fassent capoter le nul.....
Tolisso, Openda...
C’était un match dur dans tous les sens du terme. Paris n’a pas joué beaucoup, ils avaient aussi peur du contre et ont fermé la porte.
L’oL a bien résisté avec un clean sheet.
Quand on ne peut pas gagner il faut savoir ne pas perdre c’est ce que Lyon a fait. Ce point pris à Paris chez un concurrent va compter en fin d’année.
Nous restons invaincus.
Les plus:
-On est solides défensivement
-On a bien calmé Sinayoko qui marchait sur l’eau au point qu’il aurait pu se faire exclure.
-Kebbal n’est pas passé sur Abner ce qui est miraculeux
-Greif taulier et homme du match par son imposance.
(Ça existe maitre Capello?)
-On reste invaincu contre une équipe en forme
Les moins:
-Grosse stérilité offensive avec deux joueurs d’espace devant qui n’ont pas une fois réussis à prendre l’espace 😅
-Sulc a laissé sa piqure magique aux US (bon c’est pas son poste il serait mieux en deuxième attaquant)
-Fonseca s’est contenté du 0-0 en lançant bien tardivement les changements.
-Coco c’est compliqué… mes sentiments se mélangent car on touche pas à une idole mais bon…
Quand on ne peut pas gagner il faut ne pas perdre.
Le nul dans ce cas est un bon résultat, surtout à l'extérieur face à une bonne équipe. On ne pouvait pas espérer mieux.
Salut janot, "On ne pouvait pas espérer mieux"... sans plus de changements, plus tôt dans le match, et sans modification tactique.
Les limites offensives de cet effectif qui en perdant Fofana a perdu son dernier joueur capable de déstabiliser une défense bien organisée.
Bon, je veux bien laisser une chance à Nakamura que l'on a à peine vu. Boudache est probablement un futur très bon joueur, mais bien trop "léger" encore face à des joueurs solides, rapides et assez "vicieux".
Nuamah a été parfois vu en position défensive, bien moins sur le front de l'attaque.
Abner défend toujours à trois mètres de son opposant, Athekame a été souvent pris sur son coté par la vivacité de Koleosho (très bon joueur celui-là!).
La charnière a fait le boulot, même si Acher m'a fait peur à une ou deux reprises.
Morton sans influence, Tolisso médiocre, Openda actif mais brouillon et toujours imprécis, Sulc s'est juste réveillé dans le dernier quart d'heure (ou alors ce n'était pas lui mais son double?)...
Reste Greif qui a fait le nécessaire.
Pourtant je n'ai nullement été impressionné par ce Paris FC...
La frilosité tactique et le coaching de Fonseca ne peuvent pas tout expliquer et résumer de cette pauvreté. On a aussi pu constater les limites offensives actuelles de cet effectif. Et je ne suis pas convaincu que les non titularisés auraient pu y changer quoi que ce soit.
Salut Olympien First, je crois que "frileux" est le deuxième prénom de Paulo !