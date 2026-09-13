Les joueuses d’OL Lyonnes ont apporté leur soutien à Kaneryd

Sur le premier but inscrit par Marie-Antoinette Katoto, les joueuses d’OL Lyonnes se sont dirigées vers le banc pour une célébration spéciale. Les Fenottes ont eu une pensée pour Johanna Kaneryd, victime d’une rupture du ligament croisé.

Elle a eu beau vouloir les cacher, les larmes ont bien coulé sur le visage de Johanna Kaneryd, cinq minutes avant la mi-temps d’OL Lyonnes - Paris FC (7-1). Placée derrière le banc de touche lyonnais, la Suédoise a été aux premières loges pour apprécier le spectacle. La victoire 7-1 mais surtout la marque de soutien faite par ses coéquipières. Au moment de l’ouverture du score de Marie-Antoinette Katoto, toutes les titulaires se sont dirigées vers le banc et Selma Bacha, capitaine du jour, a sorti un maillot floqué au nom de l’ancienne de Chelsea.

Dumornay : "On voulait marquer pour elle"

Une marque de soutien envers la recrue estivale qui a été victime d’une rupture du ligament dès ses premières semaines d’entrainement. Cela a forcément touché Kaneryd qui a tenté, tant bien que mal, d’essuyer ses larmes, mais les Fenottes avaient à cœur de le faire, comme nous l’a confié Melchie Dumornay. "On avait à cœur de marquer ce premier but aussi pour Johanna. On n’avait pas pu le faire contre Fleury parce que c’était à l’extérieur. Elle va être éloignée des terrains pendant un long moment, donc c’était important. On a su penser à elle." Aux chaudes larmes de la Suédoise, on peut estimer que cette pensée a fait son effet.