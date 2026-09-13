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Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d’un doublé lors d’Arsenal – OL (Photo by Ben STANSALL / AFP)

Dumornay après OL Lyonnes - PFC (7-1) : "Le danger vient de partout"

  • par David Hernandez

    • Après un premier succès à Fleury, OL Lyonnes a envoyé un vrai message contre le Paris FC. Déjà auteure d'un triplé lors de la première journée, Melchie Dumornay a remis ça avec un doublé mais aussi deux passes décisives.

    Olympique-et-Lyonnais : deux matchs, deux victoire 7-1. La saison démarre plutôt bien pour OL Lyonnes...

    Melchie Dumornay : On est contentes parce que Paris FC, c'est quand même une très bonne équipe. Elles ont su nous poser des problèmes la saison dernière. Cette année, on a su être patientes, trouver les bons espaces. Les brèches pouvaient faire mal. On reste humbles parce que ce match pouvait avoir aussi beaucoup de buts pour elle que pour nous. On est contentes du résultat parce qu'on a été efficaces pendant 90 minutes.

    Après une bonne entame, OL Lyonnes a connu un petit trou d'air et aurait pu encaisser un but. Comment l'expliquer ?

    Ça arrive d'avoir des temps forts et des temps faibles dans un match. Mais je pense qu'on n'a pas le droit à laisser autant d'occasions aussi faciles à l'adversaire. Le staff et nous-mêmes, on n a conscience. On va y remédier pour que le prochain match, les mauvaises choses n'arrivent pas. Ce sont des choses qui nous font progresser chaque semaine. On est contentes de ce qu'on a pu faire. On va rester sur les bonnes choses. Il n'y a pas eu beaucoup de mauvaises choses dans ce match, mais ce sont de petites trucs à régler. On va continuer à travailler pour progresser. La saison est encore longue. On a un groupe très compétitif.

    Dans ce match, vous avez inscrit un doublé, Katoto aussi, Hegerberg un triplé. C'est important ?

    Quand tu sors Marie, tu rentres Ada. Quand tu sors Ada, tu rentres Marie. Pour moi, ce sont deux joueuses qui ont su sur ce début de saison montrer beaucoup d'efficacité par rapport à l'année dernière. Elles ont pris du temps à s'adapter au plan du coach. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus à l'aise pour trouver ce qu'il demande. On est très contentes pour Ada.Elle a mis son premier triplé. Marie a aussi marqué un doublé. D'autres filles ont marquée. Ça veut dire que tout le monde est concerné dans cette équipe. Le danger peut venir de partout. C'est ça qui fait aussi notre force.

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