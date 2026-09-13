Comme si l'OL n'était pas venu à Paris pour gagner

Samedi soir, l'OL est reparti de Paris avec un point dans la besace. Avec cette impression que la formation lyonnaise était venue pour ça et qu'elle n'a pas cherché à en faire plus pour prendre le dessus sur le Paris FC.

À défaut de gagner, il faut savoir ne pas perdre. C'est ainsi que Corentin Tolisso a résumé la situation samedi soir après le nul entre l'OL et le Paris FC. Cela avait coûté des points aux Lyonnais la saison passée et tout le monde a encore en travers de la gorge cette défaite 2-1 à Toulouse qui a anéanti les espoirs d'une qualification directe pour la Ligue des champions.

Alors, en faisant 0-0 au stade Jean-Bouin samedi, Paulo Fonseca et ses joueurs étaient presque satisfaits de rester invaincus dans ce début de championnat. "C'est un point positif contre une équipe forte qui finira en haut du tableau", a jugé Paulo Fonseca. Une façon de justifier la prestation de son équipe, mais aussi sa tactique qui n'a pas vraiment fonctionné face au PFC. Car la satisfaction de ramener un point ne doit pas occulter l'appréciation générale de cette virée dans la capitale.

"On aurait pu prendre plus d'initiatives offensivement"

En 90 minutes de jeu, l'OL n'a cadré qu'une seule frappe et encore il a fallu attendre les deux dernières minutes du match pour que cela arrive avec une tête de Felix Bacher. Pour une équipe qui vise le haut du tableau, cela fait peu. Alors oui, il y a des jours avec et des jours sans et offensivement, le déplacement sur la pelouse du Paris FC faisait partie de cette deuxième catégorie. De nouveau alignée en 4-4-2 losange après la prestation encourageante face à Auxerre, la formation rhodanienne a fait l'exact opposé une semaine plus tard.

Une pauvreté offensive et une certaine solidité défensive avec ce clean sheet. Un paradoxe alors que ce système est plutôt pensé pour donner des velléités offensives à une équipe. Ernest Nuamah, Pavel Šulc et Loïs Openda n'ont certainement pas ressenti ça face à la défense parisienne. "C'était un match très tactique, les deux équipes l'avaient bien préparé défensivement, a ajouté Fonseca. On a été bons sur ce plan, mais on doit être meilleurs offensivement, oui, et prendre plus d'initiatives. Il y avait un avantage numérique à l'intérieur du jeu, mais on n'a pas su créer les espaces et les conditions positives pour attaquer. On n'a pas eu d'opportunité claire."

Des changements encore trop tardifs

On aurait alors pu penser que du sang frais redynamiserait un peu cet OL amorphe, qui a cherché à bien défendre avant tout. Il n'en a rien été car là aussi, la fébrilité de Paulo Fonseca a repris le dessus. À trop jouer pour ne pas perdre, la formation lyonnaise s'est donc enfermée dans une stratégie qui cherchait avant tout à verrouiller le stratagème parisien plutôt qu'à essayer de le contourner ou à lui faire mal. Il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour voir Keito Nakamura faire ses débuts avec l'OL, tandis que Tanner Tessmann et Kaïl Boudache n'ont eu le droit qu'à six minutes de jeu, temps additionnel compris.

Ce fut pourtant suffisant pour mettre un peu de folie dans cette fin de match, qui aurait pu basculer en faveur des Lyonnais. Presque rageant et, encore une fois, le coaching en cours de match de Fonseca pose question. Les armes offensives sur le banc n'étaient certes pas nombreuses (Nakamura et Boudache), mais dans ce cas-là, pourquoi entasser les solutions dans l'entrejeu pour laisser Khalis Merah et Noah Nartey sur le banc pendant 90 minute car "défensivement, ce n'était pas un match pour eux."