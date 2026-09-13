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Dominik Greif lors d'OL - Real Betis
Dominik Greif lors d’OL – Real Betis (Photo by Joaquin Corchero / Spain DPPI / DPPI via AFP)

Paris FC - OL (0-0) : Greif a vu un match "tactique et stratégique"

  • par David Hernandez

    • Ayant gardé sa cage inviolée pour la première fois depuis deux matchs, Dominik Greif reconnaît que l'OL n'a pas montré son meilleur visage face au Paris FC. Mais pointe l'état d'esprit collectif.

    Pour le spectacle, il faudra repasser. Samedi soir, les 17 000 spectateurs présents au stade Jean-Bouin et les quelques centaines de milliers supplémentaires devant leur télévision n'ont clairement pas eu le match qu'ils espéraient. Pourtant, ce Paris FC - OL avait la tête d'une affiche de Ligue 1 dans ce début de saison. Elle a finalement fait pschitt avec un match nul 0-0 après 90 minutes. Il faut dire que les Lyonnais n'y ont pas forcément mis du leur, avec aucun tir cadré sur l'ensemble du match. Ce fut un peu mieux côté parisien, mais Dominik Grief a veillé au grain pour repartir avec un point et un clean sheet. " "Je ne pense pas que j'ai fait de superbes arrêts, mais bon, on n'a pas pris de but. On n'a pas bien joué aussi, mais bon, dans ce genre de match, c'est bien que le gardien soit mis en avant. C'est une bonne équipe en face, il y a un super coach, ils sont dans le haut du tableau. Maintenant, il va falloir faire mieux."

    "Ils ont été meilleurs que nous en deuxième mi-temps"

    Auteur d'un gros arrêt à dix minutes de la fin, Greif a été récompensé par le trophée d'homme du match. Ce n'est jamais bon signe quand cela revient à un gardien, mais le Slovaque a été là où on l'attendait. Et dans ce genre de match, la moindre erreur coûte cher. Fort heureusement, si l'OL n'a pas été inspiré offensivement, ce fut un peu mieux dans l'autre surface. Un partage des points presque logique dans un match "très stratégique. Ils ont été meilleurs en deuxième mi-temps. Mais défensivement, on a été très solide. On prend un point à l'extérieur, on va continuer." Avec huit unités en quatre matchs et une invincibilité qui tient toujours, l'OL se rassure comme il peut.

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