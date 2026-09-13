Paris FC - OL (0-0) : Maxime Lopez a "des regrets"

Dans un match cadenassé, le Paris FC a eu les meilleures opportunités de prendre les commandes. Mais ce fut quand même assez timide pour faire vaciller l’OL.

En armant une frappe à l’entrée de la surface à dix minutes de la fin, il se voyait bien jouer les héros. Finalement, Maxime Lopez n’a pas eu l’occasion de célébrer avec les 18 000 spectateurs présents au stade Jean-Bouin samedi soir. Si la tentative du milieu du Paris FC a bien pris la direction du but de l’OL, Dominik Greif s’est bien détendu pour éloigner le danger et éviter le 1-0. Certainement la plus grosse action de ce match cadenassé (0-0). Toutefois, après la rencontre, Lopez avait "des regrets parce que je pense que sur le match, on a plus de situations qu’eux, on a plus proposé offensivement. Après, Lyon, ça reste une équipe solide, qui était invaincue comme nous. Ça reste une belle équipe."

"On peut faire mal à tout le monde"

Sur une égalité parfaite après trois journées, le PFC et l’OL n’ont donc pas réussi à se départager et restent à deux longueurs de Monaco et de Rennes, qui a fait la bonne opération du début de week-end. Mais pas de quoi alarmer Maxime Lopez qui rappelle que "ça ne fait que quatre journées. On a fait un super match. Quand on voit l’intensité, on peut faire mal à tout le monde. À la fin, on peut être fiers de nous." Un discours qui contrastait avec celui des Lyonnais, qui mettaient avant tout en avant la solidité collective.