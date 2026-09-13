Actualités
Paulo Fonseca lors de Paris FC - OL
Paulo Fonseca lors de Paris FC – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Paris FC - OL (0-0) : Fonseca ne veut "pas s'inquiéter"

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Auteur d'une prestation en dedans, l'OL se satisfaisait d'avoir ramené un point de son déplacement chez le Paris FC. Si le visage montré n'a pas été à la hauteur, Paulo Fonseca n'a pas voulu tirer la sonnette d'alarme.

    Est-ce que le 4-4-2 losange est voué à être rangé dans un tiroir du bureau de Paulo Fonseca au centre d'entrainement de Décines ? Ce serait aller un peu trop vite en besogne, mais le déplacement au Paris FC samedi soir (0-0) a mis en lumière les limites de ce système. Face à une formation parisienne bien regroupée, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont eu toutes les peines du monde à développer leur jeu.

    "Quand on ne peut pas gagner, on garde le nul"

    Le rendu avec un néant offensif n'a rien eu à voir avec celui observé lors de la journée précédente contre l'AJ Auxerre. En deux matchs, on a donc pu voir le bon et le moins bon de ce système et cela va logiquement poser la question de savoir si cela reste une solution viable sur le long terme. Mais après ce 0-0, Paulo Fonseca ne voulait pas s'alarmer du visage montré.

    "Il ne faut pas s'inquiéter. C’était un match où les deux défenses ont été meilleures que les deux attaques. Cela va devenir de plus en plus dur de venir jouer ici, alors je crois que c’est un bon point. On était assez équilibrés sur le plan défensif, et quand on ne peut pas gagner, on garde ce nul. Je retiens une première période correcte et le fait que l’on a terminé en se procurant quelques situations dangereuses contre une très bonne équipe."

    "Défensivement, Openda a fait ce qu'on lui a demandé"

    C'est se contenter de peu quand on s'appelle l'OL. Car offensivement, l'équipe rhodanienne a été aux abonnés absents. Loïs Openda n'a pas vraiment réussi à gagner ses duels tandis qu'Ernest Nuamah et Pavel Šulc ont quasiment raté tout ce qu'ils ont essayé d'entreprendre. Pas aidés par un milieu perdu, les attaquants ont vécu une soirée sans. "L’équipe n’a pas su se projeter pour trouver Loïs et même Ernest Nuamah. Loïs n’était pas très bien dans ses mouvements, son jeu avec le ballon, mais défensivement il a fait que ce que je lui ai demandé." La défense, le maître mot de ce déplacement à Paris.

    à lire également
    Paulo Fonseca en discussions avec Moussa Niakhaté lors de Paris FC - OL
    Comme si l'OL n'était pas venu à Paris pour gagner
    5 commentaires
    1. s.k
      s.k - dim 13 Sep 26 à 9 h 30

      La tout s’explique il avait peur de cette équipe
      Il le dit lui même qu’il sera de plus en plus difficile de prendre des points au PFC ils ont des moyens mais je suis désolé ce n’est pas une équipe qui fait peur actuellement
      Le PFC n’a aucun grand joueur ce n’est clairement pas le PSG
      Donc Fonseca a eut la trouille donc il a fait une équipe comme contre le sparta pour ne pas perdre
      Du coup contres rennes qui est largement plus fort que le PFC on va faire quoi ? On ne sort pas des vestiaires ?

      Signaler
    2. RBV
      RBV - dim 13 Sep 26 à 9 h 34

      On a vu que dès que l’équipe était moins compact mediant, le PFC était hyper dangeureux…
      J’ai l’impression que pas mal de supporters pensent qu’on a une meilleure qu’eux…
      Comment dire…regardez le budget, regardez les transferts, les valeurs des joueurs, le banc etc…
      C’est terminé, le PFC cest devenu un mastodonte comparé à nous…
      On a de la chance d’avoir des recrues qui tiennent la baraque de suite mais va falloir cravacher sévère pour être top 5 hein…
      On ne pourrait même pas payer le salaire d’un Sinayoko, reveillez-vous !

      Signaler
      1. s.k
        s.k - dim 13 Sep 26 à 9 h 43

        Il ne faut pas non plus dire n’importe quoi
        Que le PFC soit plus riche Ok c’est un fait
        Mais l’effectif actuel non
        Combien de joueurs du PFC étaient à la coupe du monde ?
        Combien de joueurs du PFC sont internationaux ? Ou ont disputé une coupe d’Europe ?
        On doit avoir peur d’une équipe à cause de ce qu’elle fait sur le terrain pas à cause de son actionnaire

        Signaler
    3. OLVictory
      OLVictory - dim 13 Sep 26 à 9 h 37

      Moi j'ai peur.

      Mais j'ai peur qu'on en bouffe jusqu'à en étouffer de son losange avec 10 défenseurs et des attaquants qui font les "efforts défensifs qu'on leur demande"

      Signaler
    4. Avatar
      leroilyon - dim 13 Sep 26 à 9 h 37

      Si on vient chercher des nuls à l'extérieur en fermant tout et que l'on gagne nos matchs à domicile en emballant les rencontres, on ne sera pas loin d'une tres bonne saison niveaux comptable..
      4 matchs, 8 points, 2 points de moyenne et parcour de champion avant que le Qatar arrive. 😉

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca lors de Paris FC - OL
    Paris FC - OL (0-0) : Fonseca ne veut "pas s'inquiéter" 09:00
    Paulo Fonseca en discussions avec Moussa Niakhaté lors de Paris FC - OL
    Comme si l'OL n'était pas venu à Paris pour gagner 08:01
    Dominik Greif lors d'OL - Real Betis
    Paris FC - OL (0-0) : Greif a vu un match "tactique et stratégique" 07:30
    Ernest Nuamah (OL) face à Luca Koleosho (Paris FC)
    Paris FC - OL (0-0) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir 12/09/26
    Samir Chergui (Paris FC) face à Loïs Openda (OL)
    Bousculé par le Paris FC, l’OL se contente d'un point 12/09/26
    Paris FC - OL : Fonseca remet les mêmes que face à Auxerre 12/09/26
    Pavel Sulc lors d'OL - Monaco
    Contre le Paris FC, Šulc (OL) arborera un patch spécial 12/09/26
    Mads Bidstrup lors d'OL - Servette FC
    À l'image de Bidstrup, l'OL affiche un volume physique intéressant 12/09/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - Real Sociedad
    Première Ligue : OL Lyonnes ne fait qu'une bouchée du Paris FC 12/09/26
    Liam Rosenior, entraîneur du Paris FC
    Avant d'affronter l'OL, le Paris FC ne veut pas se prendre pour un autre 12/09/26
    Mala Grohs, gardienne d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Paris FC : première pour Grohs dans le but 12/09/26
    Maelle Garbino (Paris FC) face à Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
    Ligue 1 - Première Ligue : double dose entre l'OL et le Paris FC ce samedi 12/09/26
    Tyler Morton lors de Paris FC - OL
    Paris FC - OL : avant-match, compo probable, horaire, diffusion TV 12/09/26
    Vincent Ponsot, directeur général d'OL Lyonnes, avec les présidents de l'Université Lyon 1 et HCL
    OL Lyonnes s'associe avec les HCL et l'Université Lyon 1 12/09/26
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL : le 4-4-2 losange au révélateur du Paris FC ? 12/09/26
    Tyler Morton lors d'OL - Paris FC
    Face au Paris FC, l'OL lance une semaine charnière avant la trêve internationale 12/09/26
    Jonatan Giraldez, entraîneur d'OL Lyonnes.
    Jonatan Giráldez (OL Lyonnes) : "Il y a toujours des choses qu'on peut faire beaucoup mieux" 12/09/26
    Wendie Renard à l'échauffement avant FC Barcelone - OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Paris FC : toujours pas de Renard ni Weir 12/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut