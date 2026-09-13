Paris FC - OL (0-0) : Fonseca ne veut "pas s'inquiéter"

Auteur d'une prestation en dedans, l'OL se satisfaisait d'avoir ramené un point de son déplacement chez le Paris FC. Si le visage montré n'a pas été à la hauteur, Paulo Fonseca n'a pas voulu tirer la sonnette d'alarme.

Est-ce que le 4-4-2 losange est voué à être rangé dans un tiroir du bureau de Paulo Fonseca au centre d'entrainement de Décines ? Ce serait aller un peu trop vite en besogne, mais le déplacement au Paris FC samedi soir (0-0) a mis en lumière les limites de ce système. Face à une formation parisienne bien regroupée, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont eu toutes les peines du monde à développer leur jeu.

"Quand on ne peut pas gagner, on garde le nul"

Le rendu avec un néant offensif n'a rien eu à voir avec celui observé lors de la journée précédente contre l'AJ Auxerre. En deux matchs, on a donc pu voir le bon et le moins bon de ce système et cela va logiquement poser la question de savoir si cela reste une solution viable sur le long terme. Mais après ce 0-0, Paulo Fonseca ne voulait pas s'alarmer du visage montré.

"Il ne faut pas s'inquiéter. C’était un match où les deux défenses ont été meilleures que les deux attaques. Cela va devenir de plus en plus dur de venir jouer ici, alors je crois que c’est un bon point. On était assez équilibrés sur le plan défensif, et quand on ne peut pas gagner, on garde ce nul. Je retiens une première période correcte et le fait que l’on a terminé en se procurant quelques situations dangereuses contre une très bonne équipe."

"Défensivement, Openda a fait ce qu'on lui a demandé"

C'est se contenter de peu quand on s'appelle l'OL. Car offensivement, l'équipe rhodanienne a été aux abonnés absents. Loïs Openda n'a pas vraiment réussi à gagner ses duels tandis qu'Ernest Nuamah et Pavel Šulc ont quasiment raté tout ce qu'ils ont essayé d'entreprendre. Pas aidés par un milieu perdu, les attaquants ont vécu une soirée sans. "L’équipe n’a pas su se projeter pour trouver Loïs et même Ernest Nuamah. Loïs n’était pas très bien dans ses mouvements, son jeu avec le ballon, mais défensivement il a fait que ce que je lui ai demandé." La défense, le maître mot de ce déplacement à Paris.