Paris FC - OL (0-0) : Fonseca ne veut "pas s'inquiéter"

Auteur d'une prestation en dedans, l'OL se satisfaisait d'avoir ramené un point de son déplacement chez le Paris FC. Si le visage montré n'a pas été à la hauteur, Paulo Fonseca n'a pas voulu tirer la sonnette d'alarme.
Est-ce que le 4-4-2 losange est voué à être rangé dans un tiroir du bureau de Paulo Fonseca au centre d'entrainement de Décines ? Ce serait aller un peu trop vite en besogne, mais le déplacement au Paris FC samedi soir (0-0) a mis en lumière les limites de ce système. Face à une formation parisienne bien regroupée, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont eu toutes les peines du monde à développer leur jeu.
"Quand on ne peut pas gagner, on garde le nul"
Le rendu avec un néant offensif n'a rien eu à voir avec celui observé lors de la journée précédente contre l'AJ Auxerre. En deux matchs, on a donc pu voir le bon et le moins bon de ce système et cela va logiquement poser la question de savoir si cela reste une solution viable sur le long terme. Mais après ce 0-0, Paulo Fonseca ne voulait pas s'alarmer du visage montré.
"Il ne faut pas s'inquiéter. C’était un match où les deux défenses ont été meilleures que les deux attaques. Cela va devenir de plus en plus dur de venir jouer ici, alors je crois que c’est un bon point. On était assez équilibrés sur le plan défensif, et quand on ne peut pas gagner, on garde ce nul. Je retiens une première période correcte et le fait que l’on a terminé en se procurant quelques situations dangereuses contre une très bonne équipe."
"Défensivement, Openda a fait ce qu'on lui a demandé"
C'est se contenter de peu quand on s'appelle l'OL. Car offensivement, l'équipe rhodanienne a été aux abonnés absents. Loïs Openda n'a pas vraiment réussi à gagner ses duels tandis qu'Ernest Nuamah et Pavel Šulc ont quasiment raté tout ce qu'ils ont essayé d'entreprendre. Pas aidés par un milieu perdu, les attaquants ont vécu une soirée sans. "L’équipe n’a pas su se projeter pour trouver Loïs et même Ernest Nuamah. Loïs n’était pas très bien dans ses mouvements, son jeu avec le ballon, mais défensivement il a fait que ce que je lui ai demandé." La défense, le maître mot de ce déplacement à Paris.
La tout s’explique il avait peur de cette équipe
Il le dit lui même qu’il sera de plus en plus difficile de prendre des points au PFC ils ont des moyens mais je suis désolé ce n’est pas une équipe qui fait peur actuellement
Le PFC n’a aucun grand joueur ce n’est clairement pas le PSG
Donc Fonseca a eut la trouille donc il a fait une équipe comme contre le sparta pour ne pas perdre
Du coup contres rennes qui est largement plus fort que le PFC on va faire quoi ? On ne sort pas des vestiaires ?
On a vu que dès que l’équipe était moins compact mediant, le PFC était hyper dangeureux…
J’ai l’impression que pas mal de supporters pensent qu’on a une meilleure qu’eux…
Comment dire…regardez le budget, regardez les transferts, les valeurs des joueurs, le banc etc…
C’est terminé, le PFC cest devenu un mastodonte comparé à nous…
On a de la chance d’avoir des recrues qui tiennent la baraque de suite mais va falloir cravacher sévère pour être top 5 hein…
On ne pourrait même pas payer le salaire d’un Sinayoko, reveillez-vous !
Il ne faut pas non plus dire n’importe quoi
Que le PFC soit plus riche Ok c’est un fait
Mais l’effectif actuel non
Combien de joueurs du PFC étaient à la coupe du monde ?
Combien de joueurs du PFC sont internationaux ? Ou ont disputé une coupe d’Europe ?
On doit avoir peur d’une équipe à cause de ce qu’elle fait sur le terrain pas à cause de son actionnaire
Moi j'ai peur.
Mais j'ai peur qu'on en bouffe jusqu'à en étouffer de son losange avec 10 défenseurs et des attaquants qui font les "efforts défensifs qu'on leur demande"
Si on vient chercher des nuls à l'extérieur en fermant tout et que l'on gagne nos matchs à domicile en emballant les rencontres, on ne sera pas loin d'une tres bonne saison niveaux comptable..
4 matchs, 8 points, 2 points de moyenne et parcour de champion avant que le Qatar arrive. 😉