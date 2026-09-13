Paris FC - OL (0-0) : Morton met en avant "un groupe soudé"

Dans le nul (0-0) contre le Paris FC, l’OL pourra se satisfaire d’avoir tenu bon défensivement. Une satisfaction pour Tyler Morton dans un match tactique.
Après le match aller d’il y a un an, on s’attendait à du spectacle samedi soir sur la pelouse du stade Jean-Bouin. Il n’a clairement pas été au rendez-vous, avec aucun but inscrit (0-0) et seulement cinq tirs cadrés, dont quatre pour le Paris FC. Ce n’est pas forcément le rendu que les près de 18 000 spectateurs espéraient entre le deuxième et le troisième de Ligue 1 au coup d’envoi de cette 4e journée.
Mais, la fameuse partie tactique mise en avant par Paulo Fonseca en préambule de la rencontre a bien eu lieu. "En face, c'est une bonne équipe qui est dans un bon moment, ses résultats le montrent. C'est une équipe difficile à déstabiliser et très bien organisée, a souligné Tyler Morton aux confrères présents à Paris. On a réussi à limiter leurs occasions et ils ont fait de même pour nous. C'était un match tactiquement très intéressant."
"On a réussi à rebondir après l'élimination en Ligue des champions"
Défensivement, l’OL peut avoir la satisfaction de ne pas avoir craqué et donc de repartir avec un point. Le milieu de terrain anglais a d’ailleurs souligné cet état d’esprit avec "un collectif soudé. On a l’air solides, c’est bien." Néanmoins, il en faudra plus pour réussir à atteindre les objectifs. D’autant que le calendrier va s’accélérer entre championnat et Ligue Europa. De quoi déjà mettre à rude épreuve une formation qui semble déjà empruntée. "C'est un bon début mais nous savons que nous avons encore beaucoup à prouver. On a commencé très tôt la saison (pour le 3e tour préliminaire de C1), on a vécu des émotions intenses en Ligue des champions. Ça m'a pris beaucoup d'énergie, à mes partenaires aussi. On voulait ça plus que tout. Arriver à rebondir, avec des victoires et des nuls (8 points en 4 matchs), la situation n'est pas aussi mauvaise qu'on en a parfois l’impression."
Voir le verre à moitié plein ou à moitié vide ? Chacun fera son choix.
Il etait sur le terrain hier lui?
C est quoi son vrai niveau le joueur de 2025 ou 2026.
Ca dure sa periode creuse.
Il conviendra de battre Rennes au parc OL. Le PFC me faisait peur suite à son match contre l OM. Je suis rassuré en particulier par la solidarité et la solidité de notre defense. Nous sommes meilleurs que l an dernier dans ce secteur de jeu. Par contre j’ai un peu de difficulté à cerner le jeu d Openda. Je lui reconnais son engagement mais il me fait penser pour l instant à Satriano ! Et je commence à comprendre pourquoi la Juventus ne le faisait pas jouer! Si nous recrutons Endrick en prêt il va cirer le banc. Peut être qu’avec l’apport de Nakamura cela va lui être profitable ? Mais Sulc peut le concurrencer. Quand a Bidrups il court beaucoup mais il n est pas très bon dans le jeu. Un Tessmann en forme avec Morton et Tolisso c’est plus performant de mon point de vue!
Bidrups gratte plus de ballons que Tessmann, Tolisso et Morton réunis.
Il n'est pas parfait en relances, sinon il jouerait dans un club prestigieux, à l'Inter par exemple, et on n'aurait jamais pu l'engager
Salut OLV oui et en plus sa relance ça va s’améliorer au fil du temps avec les automatismes. Il me rappelle Caqueret dans sa bonne période dans l’état d’esprit guerrier. Je pense que maintenant la touche créatrice de Nartey serait un bon complément. Mais sortir Tolisso c’est compliqué.
Salut Cavé,
Je ne sais pas quoi penser de Tolisso.
Il a déjà mis beaucoup de temps à revenir à son niveau en arrivant du Bayern, mais il était souvent aligné.
Et au final ça a fonctionné, mais avec combien de points perdus ?
Est-ce que l'on peut sacrifier l'équipe pour sauver le capitaine Tolisso, je ne sais vraiment pas
"Ça m'a pris beaucoup d'énergie, à mes partenaires aussi. "
Que se passe t'il Tyler , ou est le footballeur que tu étais l'été dernier ??
Les batteries sont à plat , alors que la saison démarre à peine , je ne comprends pas .
On a changé de médecin , la "préparation" de l'an dernier a été changée ?
Ils ont perdu la potion magique ?
Tolisso se traine aussi sur le terrain , il ne sait même plus controler un ballon , il semble à la rue physiquement alors qu'il n'a pas disputé le mondial ??
Il vient de le dire, l'élimination de LDC a laissé un gros traumatisme chez les joueurs qui voulaient vraiment se qualifier et qui avaient déjà cru avoir gagné le match retour à la maison.
ils sont déjà cramés mentalement par cette élimination ?
Désolé mais je ne comprends pas ; ce sont des pros , ils doivent savoir passer à autre chose et se contenter de la ligue europa.
Si ça ne les motive pas ( je peux le comprendre ) , ils doivent passer outre , et se remettre en ordre de marche .
Tolisso semble absent et complètement démotivé , ça laisse perplexe , il y a des choses qui m'échappent .