Paris FC - OL (0-0) : Morton met en avant "un groupe soudé"

Dans le nul (0-0) contre le Paris FC, l’OL pourra se satisfaire d’avoir tenu bon défensivement. Une satisfaction pour Tyler Morton dans un match tactique.

Après le match aller d’il y a un an, on s’attendait à du spectacle samedi soir sur la pelouse du stade Jean-Bouin. Il n’a clairement pas été au rendez-vous, avec aucun but inscrit (0-0) et seulement cinq tirs cadrés, dont quatre pour le Paris FC. Ce n’est pas forcément le rendu que les près de 18 000 spectateurs espéraient entre le deuxième et le troisième de Ligue 1 au coup d’envoi de cette 4e journée.

Mais, la fameuse partie tactique mise en avant par Paulo Fonseca en préambule de la rencontre a bien eu lieu. "En face, c'est une bonne équipe qui est dans un bon moment, ses résultats le montrent. C'est une équipe difficile à déstabiliser et très bien organisée, a souligné Tyler Morton aux confrères présents à Paris. On a réussi à limiter leurs occasions et ils ont fait de même pour nous. C'était un match tactiquement très intéressant."

"On a réussi à rebondir après l'élimination en Ligue des champions"

Défensivement, l’OL peut avoir la satisfaction de ne pas avoir craqué et donc de repartir avec un point. Le milieu de terrain anglais a d’ailleurs souligné cet état d’esprit avec "un collectif soudé. On a l’air solides, c’est bien." Néanmoins, il en faudra plus pour réussir à atteindre les objectifs. D’autant que le calendrier va s’accélérer entre championnat et Ligue Europa. De quoi déjà mettre à rude épreuve une formation qui semble déjà empruntée. "C'est un bon début mais nous savons que nous avons encore beaucoup à prouver. On a commencé très tôt la saison (pour le 3e tour préliminaire de C1), on a vécu des émotions intenses en Ligue des champions. Ça m'a pris beaucoup d'énergie, à mes partenaires aussi. On voulait ça plus que tout. Arriver à rebondir, avec des victoires et des nuls (8 points en 4 matchs), la situation n'est pas aussi mauvaise qu'on en a parfois l’impression."

Voir le verre à moitié plein ou à moitié vide ? Chacun fera son choix.