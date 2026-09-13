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Le parcage des supporters de l'OL à Lens
Le parcage des supporters de l’OL à Lens (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Paris FC - OL (0-0) : les supporters lyonnais finalement absents

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Face à la cacophonie liée à l’autorisation ou non du déplacement des supporters de l'OL, ces derniers ont brillé par leur absence au stade Jean-Bouin. Une façon aussi de dénoncer les décisions tardives des autorités.

    L’absence de but dans cette rencontre entre le Paris FC et l’OL (0-0) n’a pas permis de voir s’ils étaient nombreux en dehors du parcage visiteurs. Mais la réponse aurait été clairement oui si les coéquipiers de Corentin Tolisso avaient trouvé la faille. Comme il y a un an, de nombreux supporters lyonnais avaient pris place au milieu des fans parisiens. Un soutien "illégal" car non autorisé dans un match classé à haut risque mais qui a permis d’avoir une présence rhodanienne au stade Jean-Bouin.

    Trois décisions différentes en 48h

    Car, dans le parcage visiteurs, aucune trace des groupes de supporters de l’OL. Pourtant, leur présence avait été finalement autorisée par les autorités même en quantité restreinte. Seulement, les 300 supporters lyonnais ont avant tout regardé le match devant leur télévision, le parcage visiteurs restant vide. Il faut dire qu’il a régné une certaine cacophonie autour de ce déplacement, entre autorisation puis refus et enfin autorisation. Le tout entre 48 et 24h avant le match.

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    2 commentaires
    1. Bidibulle
      Bidibulle - dim 13 Sep 26 à 13 h 21

      Trop fort la redac... en 4 jours

      Un article pour dire pas de supps.
      Un article pour dire finalement y en aura.
      Un article pour dira finalement y en a pas eu.

      Suis votre patron je vous vire direct.
      Suis votre lecteur je vous mets le nez dedans votre amateurisme.

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - dim 13 Sep 26 à 13 h 31

        T'en dis des conneries mon pauvre

        Signaler

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