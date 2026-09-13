Après un nul en match d’ouverture, l’équipe de France U20 s’est bien rattrapée. Vainqueures du Ghana (4-0), les Bleuettes finissent premières de leur groupe et se qualifient pour les huitièmes de la Coupe du monde.

Une première part du contrat remplie. Samedi soir, l'équipe de France U20 a validé sa place pour les phases finales de la Coupe du monde en Pologne. Vainqueures 4-0 du Ghana, les Bleuettes ont signé un deuxième succès en trois matchs et finissent la phase de poules à la première place du groupe C. Cela leur ouvre donc les portes des huitièmes de finale avec un prochain match contre le Canada, qui a terminé parmi les meilleurs troisièmes de la compétition. Le rendez-vous a lieu ce jeudi 17 septembre.

Un groupe "qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble"

Il doit permettre à Romane Rafalski, qui a joué 82 minutes samedi, et ses coéquipières de poursuivre l'aventure. Néanmoins, il faudra montrer un visage plus conquérant que celui affiché en poule. Philippe Joly a encore rappelé que "le potentiel de son groupe n’est exploité qu’à 75-80 %. Les joueuses n’ont pas l’habitude d’évoluer ensemble." Mais l'alchimie semble venir petit à petit, à l'image de ce succès contre le Ghana. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir les quatre buts français, mais c'est une montée en puissance qui est visible depuis le nul inaugural contre la Corée du Sud.