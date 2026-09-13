Actualités
Romane Rafalski lors d'OL Lyonnes - Dijon
Romane Rafalski lors d’OL Lyonnes – Dijon (Facebook OL Ang’elles)

Coupe du monde U20 : Rafalski et les Bleuettes qualifiées pour les 8es

  • par David Hernandez

    • Après un nul en match d’ouverture, l’équipe de France U20 s’est bien rattrapée. Vainqueures du Ghana (4-0), les Bleuettes finissent premières de leur groupe et se qualifient pour les huitièmes de la Coupe du monde.

    Une première part du contrat remplie. Samedi soir, l'équipe de France U20 a validé sa place pour les phases finales de la Coupe du monde en Pologne. Vainqueures 4-0 du Ghana, les Bleuettes ont signé un deuxième succès en trois matchs et finissent la phase de poules à la première place du groupe C. Cela leur ouvre donc les portes des huitièmes de finale avec un prochain match contre le Canada, qui a terminé parmi les meilleurs troisièmes de la compétition. Le rendez-vous a lieu ce jeudi 17 septembre.

    Un groupe "qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble"

    Il doit permettre à Romane Rafalski, qui a joué 82 minutes samedi, et ses coéquipières de poursuivre l'aventure. Néanmoins, il faudra montrer un visage plus conquérant que celui affiché en poule. Philippe Joly a encore rappelé que "le potentiel de son groupe n’est exploité qu’à 75-80 %. Les joueuses n’ont pas l’habitude d’évoluer ensemble." Mais l'alchimie semble venir petit à petit, à l'image de ce succès contre le Ghana. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir les quatre buts français, mais c'est une montée en puissance qui est visible depuis le nul inaugural contre la Corée du Sud.

    à lire également
    Johanna Rytting Kaneryd, joueuse d'OL Lyonnes
    Les joueuses d’OL Lyonnes ont apporté leur soutien à Kaneryd

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Romane Rafalski lors d'OL Lyonnes - Dijon
    Coupe du monde U20 : Rafalski et les Bleuettes qualifiées pour les 8es 15:00
    Johanna Rytting Kaneryd, joueuse d'OL Lyonnes
    Les joueuses d’OL Lyonnes ont apporté leur soutien à Kaneryd 14:00
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    Paris FC - OL (0-0) : les supporters lyonnais finalement absents 13:00
    Maxime Lopez, capitaine du Paris FC
    Paris FC - OL (0-0) : Maxime Lopez a "des regrets" 12:00
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    Dumornay après OL Lyonnes - PFC (7-1) : "Le danger vient de partout" 11:00
    Tyler Morton lors d'OL - Paris FC
    Paris FC - OL (0-0) : Morton met en avant "un groupe soudé" 10:00
    Paulo Fonseca lors de Paris FC - OL
    Paris FC - OL (0-0) : Fonseca ne veut "pas s'inquiéter" 09:00
    Paulo Fonseca en discussions avec Moussa Niakhaté lors de Paris FC - OL
    Comme si l'OL n'était pas venu à Paris pour gagner 08:01
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Dominik Greif lors d'OL - Real Betis
    Paris FC - OL (0-0) : Greif a vu un match "tactique et stratégique" 07:30
    Ernest Nuamah (OL) face à Luca Koleosho (Paris FC)
    Paris FC - OL (0-0) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir 12/09/26
    Samir Chergui (Paris FC) face à Loïs Openda (OL)
    Bousculé par le Paris FC, l’OL se contente d'un point 12/09/26
    Paris FC - OL : Fonseca remet les mêmes que face à Auxerre 12/09/26
    Pavel Sulc lors d'OL - Monaco
    Contre le Paris FC, Šulc (OL) arborera un patch spécial 12/09/26
    Mads Bidstrup lors d'OL - Servette FC
    À l'image de Bidstrup, l'OL affiche un volume physique intéressant 12/09/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - Real Sociedad
    Première Ligue : OL Lyonnes ne fait qu'une bouchée du Paris FC 12/09/26
    Liam Rosenior, entraîneur du Paris FC
    Avant d'affronter l'OL, le Paris FC ne veut pas se prendre pour un autre 12/09/26
    Mala Grohs, gardienne d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Paris FC : première pour Grohs dans le but 12/09/26
    Maelle Garbino (Paris FC) face à Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
    Ligue 1 - Première Ligue : double dose entre l'OL et le Paris FC ce samedi 12/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut