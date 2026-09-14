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Pavel Šulc (OL) face à Pierre Lees Melou (Paris FC)
Pavel Šulc (OL) face à Pierre Lees Melou (Paris FC) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ligue 1 : l'OL invaincu après quatre matchs, une première depuis quatre ans

  • par David Hernandez

    • Bousculé par le Paris FC mais n'ayant pas rompu, l'OL reste invaincu après quatre journées de Ligue 1. Cela n'était plus arrivé au club lyonnais depuis le début de saison 2022-2023 sous Peter Bosz.

    Huit points après quatre journées, la moyenne est rapide à faire pour l'OL en ce début de saison. Les joueurs de Paulo Fonseca tournent ainsi à deux points par match, ce qui leur permet d'être juste derrière le podium en Ligue 1, Lille, Monaco et Rennes étant les trois seules équipes à dix unités. Après l'élimination contre Fenerbahçe en barrages de Ligue des champions, on aurait pu craindre un craquage en règle. Mais le calendrier plus que favorable a permis aux coéquipiers de Moussa Niakhaté de relever la tête. Néanmoins, le match contre le Paris FC (0-0) a montré que tout n'était pas parfait et l'OL n'a clairement pas imposé son jeu au stade Jean-Bouin.

    13 points sur 15 possibles sous Bosz

    La réception de Rennes samedi à Décines (20h45) servira de deuxième vrai test en championnat, trois jours après une entrée en lice en Ligue Europa. Quoi qu'il en soit, si le début de saison est à relativiser avec la faiblesse des adversaires, l'OL n'avait plus connu un démarrage de la sorte depuis plusieurs saisons. Il faut remonter à la saison 2022-2023 pour retrouver la trace d'une invincibilité sur ces quatre premières journées de championnat. C'était sous Peter Bosz et l'entraîneur néerlandais avait poussé la série à cinq matchs avec 13 points sur 15 possibles, avant de chuter dans le match en retard contre Lorient, qui comptait initialement pour la deuxième journée. 

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