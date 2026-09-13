OL Académie : la réserve n'y arrive toujours pas, même en amical

Privée de championnat en raison de la Coupe de France, la réserve de l'OL a disputé un match amical contre celle de Grenoble à Décines. Une fois encore, malgré la présence de certains "pros", le formation lyonnaise n'y arrive pas et a même perdu (0-4).

Cette saison risque d'être bien longue pour le duo Fofana - Saci. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir à disposition des joueurs de qualité depuis le début de la campagne 2026-2027. Si la réserve de l'OL a connu de nombreux départs durant l'intersaison, les deux premiers matchs de National 2 avaient vu des joueurs comme Rémi Himbert, Steeve Kango, Noham Kamara ou encore Mathys De Carvalho, avant qu'il ne parte en Arabie saoudite, composer le groupe lyonnais. Des éléments habitués au groupe pro, mais l'habit ne fait pas le moine. Avec deux nuls en deux matchs, mais aucun but inscrit, l'OL avait plutôt bien limité la casse, même si on pouvait être en droit d'en attendre plus avec ces "renforts".

Aucun but inscrit en trois matchs

Sans match de championnat ce week-end en raison de la Coupe de France, Gueïda Fofana avait donc choisi d'organiser un amical contre la réserve de Grenoble, dans le but de parfaire les automatismes pour la suite de la saison. Pouvant encore compter sur Rémi Himbert, Adil Hamdani ou Alejandro Gomes Rodriguez, pourtant tous à l'entraînement des pros jeudi, le coach lyonnais n'a certainement que très peu apprécié le visage des siens contre une formation de R1. Le GF38 s'est facilement imposé 4-0 face à une formation lyonnaise en proie au doute...