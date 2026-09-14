EXCLU - Recruté durant l'été, Mads Bidstrup a connu une préparation tronquée à cause d'une blessure au genou. Pour son premier entretien à un média français avec Olympique-et-Lyonnais, le milieu danois est revenu sur cet été et son intégration à l'OL.

Olympique-et-Lyonnais : vous êtes arrivé à l'OL il y a maintenant presque trois mois. Comment se passe l'intégration ?

Mads Bidstrup : Je me sens très bien. Je suis habitué à vivre dans une grande ville. Je viens de Copenhague. C'est incroyable d'être dans une ville comme Lyon. Bien sûr, le club a été incroyable aussi. Tout le monde a été sympa avec moi. Ils m'ont accueilli comme une famille. C'est vraiment spécial d'être dans un club si grand et d'avoir ce sentiment d'une famille. J'ai été bien accueilli dès la première fois où je suis arrivé. La ville est géniale. J'ai essayé beaucoup de restaurants. Je peux dire qu'il y a de la bonne nourriture ici (rires).

Vous avez connu une préparation estivale tronquée avec cette blessure au genou. N'est-ce pas frustrant d'être sur la touche alors que l'été sert à s'intégrer ?

C'est toujours embêtant d'avoir des blessures, surtout quand tu es nouveau. Tu veux être sur le terrain avec l'équipe. Ma personnalité est meilleure pour l'équipe quand je suis sur le terrain. C'était très difficile de voir tous les gars sur le terrain et de ne pas pouvoir y être. Mais comme je l'ai dit, tous les gars m'ont bien accueilli. Quand j'ai été blessé, ils n'ont pas hésité à me demander comment ça se passait, comment j'allais. Il fallait gérer cette blessure et cette douleur. Je suis heureux d'être de nouveau sur le terrain et de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice.

"S'il faut jouer avec la douleur, je le ferai"

Les supporters ont commencé à s'inquiéter, d'autant plus qu'une vidéo de votre père tournait en parlant de votre blessure au genou à Brentford. Si vous aviez un message à faire passer aux supporters...

Bien sûr, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. J'ai eu quelques blessures avec mon genou. C'est le cas pour d'autres joueurs aussi. Mais j'ai joué depuis trois ans et demi sans problème. J'espère que tout le monde peut le voir. Je peux l'assurer, il n'y a pas de problèmes. J'espère que tout le monde peut voir que mon niveau physique est là où il le faut. Je suis prêt à travailler, mais aussi à jouer avec la douleur s'il le faut. Cela m'importe peu, je ferai tout pour ce blason de l'OL.

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