Avant d’affronter l’OL, Anderlecht s’impose en championnat 

Premier adversaire de l’OL en Ligue Europa, Anderlecht s’est rassuré avant le rendez-vous de mercredi. Le club belge s’est imposé 1-0 sur la pelouse de Mechelen.

Samedi soir, l'OL aurait aimé faire un bon résultat sur la pelouse du Paris FC pour lancer sa dernière semaine avant la trêve internationale. Il faut dire que le menu sera copieux avec un déplacement européen à Anderlecht puis la réception du Stade rennais, co-leader de Ligue 1. Il aurait donc mieux valu mettre toutes les chances de son côté pour aborder ces deux rendez-vous de la meilleure façon. En ce sens, Anderlecht a plutôt bien préparé la venue de l'OL au Lotto Park mercredi prochain. Vendredi soir, les Mauves étaient en déplacement à Mechelen.

Une septième place au classement

Ils sont repartis avec les trois points grâce à une courte victoire 1-0 et un but de Tawfik Bentayeb juste avant la pause. Avec ce troisième succès en six journées, la formation bruxelloise retrouve des couleurs et pointe à la 7e place du championnat belge. Néanmoins, ce succès ne doit pas occulter les difficultés actuelles de Vitor Bruno et de ses hommes car cette victoire à Mechelen n'a pas été de tout repos malgré 70% de possession (8 tirs à 10, 4 cadrés à 3).