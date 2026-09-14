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Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
Marie-Antoinette Katoto lors d’OL Lyonnes – OM (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Katoto (OL Lyonnes) : "La Madjer, un geste que j'affectionne"

  • par David Hernandez

    • Double buteuse contre le Paris FC samedi, Marie-Antoinette Katoto pouvait avoir le sourire. L'attaquante d'OL Lyonnes a semblé enfin connectée à ses coéquipières et cela a notamment débouché sur une parfaite conclusion suite à un déboulé de Salma Paralluelo.

    Une large victoire pour OL Lyonnes (7-1). À titre personnel, il y a ces deux buts. C'est important pour une buteuse de vite trouver le chemin des filets en début de saison ?

    Marie-Antoinette Katoto : Oui, ça fait plaisir forcément. C'est important aussi collectivement, on marque beaucoup. On a un bon démarrage sur ces deux premiers matchs et avec ces buts. Tout le monde est décisif, ça fait plaisir, c'est un bon point pour le collectif et c'est important pour la saison.

    Dans ce nouveau dispositif mis en place par le coach, comment vous situez-vous ? Que vous demande Jonatan Giráldez de différent par rapport à la saison passée ?

    C'est un peu différent, on a toujours les mêmes bases et c'est aussi en même temps différent. On travaille bien et je pense que je me suis mieux adapté aussi dans la compréhension, dans la communication avec le coach de ce qu'il demande, dans la connexion avec le jeu. On s'entend et se comprend mieux et la préparation estivale a beaucoup aidé, on a bien bossé. C'est une bonne réaction.

    "Très contente d'avoir Salma Paralluelo avec nous"

    Sur le deuxième but, la Madjer, c'est le sens du but de l'attaquante qui a parlé ?

    Oui, c'est un geste que j'aime beaucoup, ce n'est pas facile, mais Salma (Paralluelo) a fait un gros travail, j'ai tenté et ç'a fonctionné.

    Par rapport à Salma Paralluelo, comment vous sentez-vous avec elle ? C'est un profil différent de ce que vous avez pu connaitre ?

    Oui, c'est une joueuse différente, chaque joueuse est unique, mais c'est une excellente joueuse. On est très contentes de l'avoir parmi nous, on a tout fait pour bien l'intégrer, c'est une très bonne fille, une très bonne joueuse et on va tout faire pour l'aider au mieux. Elle pourra démontrer toutes ses qualités et nous aider sur le terrain.

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