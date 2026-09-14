OL : le trophée de la Ligue Europa attendu à Lyon mi-octobre

En même temps que l'OL recevra le Crystal Palace de Pierre Sage, le trophée de la Ligue Europa sera présenté à Lyon. Rendez-vous les 14 et 15 octobre à la Fnac de la Part-Dieu.

L'équipe et les supporters aimeraient qu'il revienne en ville fin mai 2027, après la finale en Allemagne. Mais en attendant un exploit qui est aujourd'hui de l'ordre du rêve, le trophée de la Ligue Europa devrait débarquer à Lyon mi-octobre. Sauf changement de dernière minute, la coupe sera présentée à la Fnac du centre commercial Part-Dieu les 14 et 15 octobre, avons-nous appris. Une visite qui tombe bien, car dans le même temps, l'OL jouera une affiche pas comme les autres.

Pendant le 2e match de l'OL

Pour la deuxième journée de C3, le Crystal Palace de Pierre Sage se déplacera à Décines le jeudi à 18h45. Le retour du technicien jurassien sur les terres qui l'ont vu démarrer sa carrière de coach. Avant ça, Paulo Fonseca et ses troupes se déplaceront en Belgique, à Anderlecht, le mercredi 16 septembre (21 heures).

Après le 8e de finale décevant l'an passé, les dirigeants rhodaniens espèrent au moins atteindre la phase à élimination directe. Ensuite, cela dépendra de la place au classement et des adversaires sur leur chemin, sans doute. La déroute contre le Celta Vigo étant dans toutes les têtes, on sait toute l'incertitude que représente cette compétition.