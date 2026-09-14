Un corps arbitral espagnol au sifflet d’Anderlecht - OL

Ce mercredi (20h45), l’OL fait son entrée en lice en Ligue Europa contre Anderlecht. La rencontre sera arbitrée par l’Espagnol Ricardo de Burgos.

Ils auraient préféré avoir une semaine à un seul match avant la trêve internationale et avoir déjà fait leurs débuts européens la semaine passée. Il aurait fallu pour ça passer l’obstacle Fenerbahçe et être qualifiés pour la Ligue des champions. Malheureusement, les joueurs de l’OL se contenteront encore une fois de la Ligue Europa, pour la troisième fois de suite. Éliminé en huitièmes de finale la saison passée par le Celta de Vigo, l’OL entame sa nouvelle campagne européenne ce mercredi (20h45) du côté de Bruxelles. Pour cette première journée de la phase de la ligue, les coéquipiers de Corentin Tolisso affronteront Anderlecht au Lotto Park.

De Burgos avait arbitré OL - PAOK la saison passée

Cette première rencontre européenne de la saison sera arbitrée par Ricardo de Burgos. L’Espagnol avait déjà arbitré une rencontre de Ligue Europa des Lyonnais la saison passée. C'était lors de la venue du PAOK à Décines. Neuf mois plus tard, il sera assisté par ses compatriotes, Iker De Francisco et Iván Masso Granado. Cesar Soto Grado et Alejandro Muñiz Ruiz s’occuperont de la VAR tandis qu’Adrian Cordero sera en charge des changements en qualité de quatrième arbitre.