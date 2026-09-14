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Giulian Biancone, défenseur d'Anderlecht
Giulian Biancone, défenseur d’Anderlecht (@rscanderlecht)

Anderlecht va devoir se passer de Biancone contre l’OL

  • par David Hernandez

    • Ce mercredi, l’OL se déplace sur la pelouse d’Anderlecht pour son premier match de Ligue Europa. Pour ce rendez-vous, le club belge devra faire sans Giulian Biancone.

    Première sortie européenne ce mercredi (20h45) pour l'OL. Après la déception de la non-qualification en Ligue des champions, le club lyonnais doit se concentrer sur la Ligue Europa. En plus d'éliminer la déception de la C1, il y a aussi l'envie de se racheter un peu du parcours de la saison passée, terminé en huitième de finale après avoir terminé premier de la phase de ligue. Cela commencera avec un voyage à Bruxelles pour affronter Anderlecht. De quoi rappeler quelques souvenirs de Ligue des champions dans les années 2000. Pour ce rendez-vous, Paulo Fonseca devrait pouvoir compter sur un effectif fourni. Du côté belge, un forfait est déjà acté : celui de Giulian Biancone.

    Au moins deux matchs d'absence

    Le défenseur est sorti en cours de match durant le week-end dans la victoire contre Mechelen. Vitor Bruno, l'entraîneur portugais de la formation belge, avait rapidement montré un certain pessimisme quant à une participation pour la rencontre européenne. Le verdict l'a confirmé : Biancone va manquer quelques matchs avec Anderlecht suite à sa blessure musculaire à la cuisse. Le Français, qui a notamment évolué à Monaco et Troyes, devrait être remplacé par Andrew Omobamidele.

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