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OL - Médias : abonnez-vous à notre chaîne YouTube

  • par David Hernandez

    • Envie de suivre au plus près l'actualité de l'OL ? En plus de pouvoir suivre en direct ou en replay Tant qu'il y aura des Gones, notre chaîne YouTube vous permet de prendre connaissance de toutes les réactions après les matchs. N'hésitez pas à vous abonner.

    Pour tout savoir sur votre club préféré, votre site Olympique-et-Lyonnais est le média idéal. Mais le suivi quotidien de l'OL ne se limite pas seulement à notre site. Depuis maintenant trois semaines, votre émission hebdomadaire Tant qu'il y aura des Gones a fait son retour chaque lundi en direct à partir de 19h, avec une nouvelle formule. Mais, TKYDG n'est pas le seul contenu disponible sur notre chaîne Youtube.

    Ce lundi a été dévoilé la première partie de l'interview exclusive de Mads Bidstrup. Vous pouvez également retrouver les réactions des joueurs de l'OL mais aussi des joueuses d'OL Lyonnes, comme Melchie Dumornay après la victoire contre le Paris FC. Pour être certain de ne rien manquer, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Il suffit pour cela de cliquer sur la cloche, et vous serez averti du lancement de chaque opus. Gros plus de cette action, vous n'aurez aucune excuse pour ne pas rater un numéro de TKYDG pour parler de la saison 2026-2027.

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