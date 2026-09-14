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Camille Marmillot, joueuse d'OL Lyonnes
Camille Marmillot, joueuse d’OL Lyonnes (@Compte Instagram de la joueuse)

OL Lyonnes : les jeunes de l'Académie victorieuses

  • par David Hernandez

    • Au contraire des garçons, les jeunes d'OL Lyonnes ont brillé ce week-end en D3 et en championnat national U19. Pour son entrée en lice, la réserve de Julien Perney et Anthony Scaramozzino n'a fait qu'une bouchée du Puy-en-Velay (5-0).

    Week-end difficile pour les garçons, bien moins pour les filles. Au sein de l'Académie, la dynamique est opposée entre les deux entités et Rachel Saïdi ne s'en plaindra sûrement pas. La directrice du centre de formation féminin peut avoir le sourire en ce début de saison. Ayant délaissé sa casquette de coach des U19, elle voit que ce changement n'a pas eu d'impact sur le rendement des joueuses, malgré un renouvellement conséquent. Après un premier succès le week-end passé, les jeunes Lyonnaises ont enchainé dimanche face à Dijon avec une très large victoire. Yasmine Benseba (52e, 65e) et Juliane Guillot (59e) ont fait exploser le verrou bourguignon, avant que Aurélia Wyart (73e), Elida Holvik Kolbjorsen (86e) et Fatimata Wane (88e) n'aggravant le score.

    Déjà un doublé pour Marmillot

    Vainqueures de leurs deux premiers matchs, les U19 ont donné des idées à leurs aînées qui faisaient leur rentrée ce dimanche. Après un dernier exercice plutôt satisfaisant, Julien Perney et Anthony Scaramozzino enchainent une deuxième saison en D3 et la campagne a plutôt bien commencé. A Meyzieu, la réserve d'OL Lyonnes n'a pas tremblé face au Puy-en-Velay avec une victoire 5-0.  Océane Moreau-Tranchant a ouvert la marque face à une formation vite réduite à dix avant que Camille Marmillot ne s'offre un doublé et que Maïwenn Olivier (82e) et Ambre Ouazar (89e) ne corsent l'addition.

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