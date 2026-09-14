OL : suivez TKYDG en direct

  • par David Hernandez

    • Ce lundi, votre émission "Tant qu'il y aura des Gones" est de retour pour un nouveau numéro. En direct à partir de 19h, l'équipe de TKYDG revient sur le nul insipide contre le Paris FC et se projette sur la première échéance de Ligue Europa contre Anderlecht, mercredi.

    On pourrait croire que l'OL lance enfin ses fameuses semaines à deux matchs, Et pourtant, cela fait déjà un moment que c'est le cas pour la formation lyonnaise. De retour à la compétition depuis début août, elle a déjà un mois dans les jambes et cela se ressent déjà un peu quand on voit la prestation contre le Paris FC. Le nul 0-0 contre le club parisien sera forcément au centre de la discussion de ce nouveau numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi en direct à partir de 19h. Attendu comme un premier test en Ligue 1, ce duel entre le PFC et l'OL a accouché d'une souris avec 90 minutes ennuyantes. Le pire dans tout ça reste que les joueurs de Paulo Fonseca n'ont jamais semblé être en position de mettre en difficulté leurs adversaires du jour...

    Un focus sur le milieu de terrain et Anderlecht

    Cela va donc faire parler sur le plateau de TKYDG, avec la question centrale du milieu de terrain, clairement dépassé samedi soir. Corentin Tolisso doit-il rester titulaire ? Faut-il faire plus confiance à Khalis Merah ou Noah Nartey ? Autant de questionnement avant de se projeter sur le premier rendez-vous de Ligue Europa, ce mercredi à Anderlecht. Un adversaire qui rappelle des souvenirs de Ligue des champions dans les années 2000 mais qui a bien changé, comme nous le rappellera sûrement Florent Malice, journaliste belge qui suit les Mauves pour le site Walfoot.

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