Actualités
Christian Bassila, directeur de l'OL Académie, officialise le partenariat avec Caluire
Christian Bassila, directeur de l’OL Académie, officialise le partenariat avec Caluire (Instagram caluiresportingclub)

Caluire SC officialise son partenariat avec l’Olympique lyonnais

  • par Alban Nivet

    • Le Caluire SC a officialisé ce mercredi 9 septembre la signature d’un partenariat avec l’Olympique lyonnais. Une collaboration rendue possible grâce à l’obtention du Label et qui doit permettre au club caluirard de bénéficier de l’expertise lyonnaise dans plusieurs domaines.

    Le Caluire SC franchit une nouvelle étape dans son développement. Le 9 septembre dernier, le club a officialisé son partenariat avec l’Olympique lyonnais, à la suite de l’obtention du Label. Pour marquer cette signature, le président Frédéric Bartoll, le comité directeur ainsi que les coordinateurs sportifs Axel Avril et Nicolas Belvito ont reçu une délégation de l’OL. Parmi les représentants lyonnais présents figurait notamment Christian Bassila, directeur de l’Académie de l’Olympique lyonnais. Geoffroy Krief, adjoint au sport de la ville de Caluire, a également assisté à cette rencontre.

    Un accompagnement pour les éducateurs

    Ce partenariat doit notamment renforcer l’accompagnement des éducateurs du Caluire SC. Des éducateurs de l’Olympique lyonnais pourront intervenir lors de séances afin de partager leur expérience, conseiller les entraîneurs du club et les accompagner dans la préparation et l’organisation des entraînements. Les éducateurs caluirards pourront également participer à des formations proposées par l’OL afin de poursuivre leur développement.

    Des échanges autour des jeunes joueurs

    La collaboration prévoit aussi plusieurs possibilités sur le plan sportif. Les équipes de l’Olympique lyonnais pourront participer aux tournois organisés par le Caluire SC ainsi qu’à des rencontres amicales. De leur côté, les recruteurs lyonnais pourront venir observer les rencontres du club caluirard. Ces observations permettront à l’OL d’identifier d’éventuels jeunes talents susceptibles d’intégrer sa filière de formation.

    Des expériences privilégiées pour les licenciés

    Les licenciés du Caluire SC pourront également profiter de plusieurs opérations autour des rencontres de l’OL. Le partenariat prévoit notamment des expériences comme le rôle de ramasseur de balle, l’accompagnement des joueurs lors de leur entrée sur le terrain ou encore des invitations pour certaines rencontres de l’Olympique lyonnais. Au-delà de ces différents dispositifs, cette collaboration doit aussi permettre au Caluire SC d'accroître sa visibilité et son attractivité.

    à lire également
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    L'OL ne s'entrainera pas à Bruxelles pour affronter Anderlecht

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    L'OL ne s'entrainera pas à Bruxelles pour affronter Anderlecht 17:30
    Christian Bassila, directeur de l'OL Académie, officialise le partenariat avec Caluire
    Caluire SC officialise son partenariat avec l’Olympique lyonnais 16:40
    Camille Marmillot, joueuse d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : les jeunes de l'Académie victorieuses 15:50
    Giulian Biancone, défenseur d'Anderlecht
    Anderlecht va devoir se passer de Biancone contre l’OL 14:58
    TKYDG Youtube
    OL - Médias : abonnez-vous à notre chaîne YouTube 13:30
    Ricardo de Burgos, arbitre espagnol
    Un corps arbitral espagnol au sifflet d’Anderlecht - OL 12:40
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : week-end noir pour les U19 et U17 11:50
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    Katoto (OL Lyonnes) : "La Madjer, un geste que j'affectionne" 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Trophée de la Ligue Europa
    OL : le trophée de la Ligue Europa attendu à Lyon mi-octobre 10:15
    Pavel Šulc (OL) face à Pierre Lees Melou (Paris FC)
    Ligue 1 : l'OL invaincu après quatre matchs, une première depuis quatre ans 09:30
    Maelle Garbino (Paris FC) face à Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes : en deux matchs, Dumornay a déjà surpassé son total de la saison passée 08:45
    Ernest Nuamah (OL) face à Luca Koleosho (Paris FC)
    Ligue 1 : l'OL recule à la quatrième place après son nul 08:00
    Mads Bidstrup, milieu de l'OL
    Mads Bidstrup (OL) : "Surprenant d'avoir un esprit de famille dans un si grand club" 07:30
    Tawfik Bentayeb, attaquant d'Anderlecht
    Avant d’affronter l’OL, Anderlecht s’impose en championnat  13/09/26
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    OL Académie : la réserve n'y arrive toujours pas, même en amical 13/09/26
    Romane Rafalski lors d'OL Lyonnes - Dijon
    Coupe du monde U20 : Rafalski et les Bleuettes qualifiées pour les 8es 13/09/26
    Johanna Rytting Kaneryd, joueuse d'OL Lyonnes
    Les joueuses d’OL Lyonnes ont apporté leur soutien à Kaneryd 13/09/26
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    Paris FC - OL (0-0) : les supporters lyonnais finalement absents 13/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut