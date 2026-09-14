Caluire SC officialise son partenariat avec l’Olympique lyonnais

Le Caluire SC a officialisé ce mercredi 9 septembre la signature d’un partenariat avec l’Olympique lyonnais. Une collaboration rendue possible grâce à l’obtention du Label et qui doit permettre au club caluirard de bénéficier de l’expertise lyonnaise dans plusieurs domaines.

Le Caluire SC franchit une nouvelle étape dans son développement. Le 9 septembre dernier, le club a officialisé son partenariat avec l’Olympique lyonnais, à la suite de l’obtention du Label. Pour marquer cette signature, le président Frédéric Bartoll, le comité directeur ainsi que les coordinateurs sportifs Axel Avril et Nicolas Belvito ont reçu une délégation de l’OL. Parmi les représentants lyonnais présents figurait notamment Christian Bassila, directeur de l’Académie de l’Olympique lyonnais. Geoffroy Krief, adjoint au sport de la ville de Caluire, a également assisté à cette rencontre.

Un accompagnement pour les éducateurs

Ce partenariat doit notamment renforcer l’accompagnement des éducateurs du Caluire SC. Des éducateurs de l’Olympique lyonnais pourront intervenir lors de séances afin de partager leur expérience, conseiller les entraîneurs du club et les accompagner dans la préparation et l’organisation des entraînements. Les éducateurs caluirards pourront également participer à des formations proposées par l’OL afin de poursuivre leur développement.

Des échanges autour des jeunes joueurs

La collaboration prévoit aussi plusieurs possibilités sur le plan sportif. Les équipes de l’Olympique lyonnais pourront participer aux tournois organisés par le Caluire SC ainsi qu’à des rencontres amicales. De leur côté, les recruteurs lyonnais pourront venir observer les rencontres du club caluirard. Ces observations permettront à l’OL d’identifier d’éventuels jeunes talents susceptibles d’intégrer sa filière de formation.

Des expériences privilégiées pour les licenciés

Les licenciés du Caluire SC pourront également profiter de plusieurs opérations autour des rencontres de l’OL. Le partenariat prévoit notamment des expériences comme le rôle de ramasseur de balle, l’accompagnement des joueurs lors de leur entrée sur le terrain ou encore des invitations pour certaines rencontres de l’Olympique lyonnais. Au-delà de ces différents dispositifs, cette collaboration doit aussi permettre au Caluire SC d'accroître sa visibilité et son attractivité.