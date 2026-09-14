L'OL ne s'entrainera pas à Bruxelles pour affronter Anderlecht

Faisant son entrée en lice en Ligue Europa contre Anderlecht mercredi, l'OL ne va pas déroger à ses habitudes. Les joueurs de Paulo Fonseca s'entraîneront une dernière fois à Décines mardi matin avant de s'envoler vers Bruxelles en fin d'après-midi.

Après la déception de la Ligue des champions, place à la Ligue Europa. N'ayant pas réussi à valider son objectif de retrouver la compétition reine, l'OL doit se contenter de la petite sœur, pour la troisième saison de suite. Pour son entrée en lice mercredi (21h), la formation rhodanienne se déplace chez le pays voisin qu'est la Belgique. S'il recevra l'Union Saint-Gilloise à Décines courant novembre, elle se frottera déjà à un club bruxellois pour cette première journée de la phase de ligue avec Anderlecht. Un club qui rappelle des souvenirs des années 2000 en Ligue des champions. Pour ce premier déplacement, Paulo Fonseca ne dérogera pas à ses petites habitudes européennes depuis son arrivée dans la capitale des Gaules.

Départ vers la Belgique en fin d'après-midi

Mardi, l'OL effectuera un dernier entraînement du côté de Décines et non au RSC Anderlecht Stadium, pour une reconnaissance terrain. Ce n'est pas dans ses principes et seul un terrain en synthétique, comme ce fut le cas la saison passée à Berne, bouleversera ce programme. Ce n'est pas le cas pour le terrain belge, donc les coéquipiers de Corentin Tolisso s'entraîneront en fin de matinée, avant de déjeuner ensemble. Ils mettront ensuite le cap vers le plat pays en fin de journée avant la traditionnelle conférence de presse en début de soirée...