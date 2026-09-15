Actualités
Le parcage des supporters de l'OL à Lens
Le parcage des supporters de l’OL à Lens (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Plus de 1 000 supporters lyonnais attendus à Anderlecht

  • par Alban Nivet
  • 1 Commentaire

    • Pour son premier déplacement européen de la saison, l’OL pourra compter sur une forte mobilisation de ses supporters. Plus de 1 000 Lyonnais sont attendus mercredi au RSC Anderlecht Stadium pour affronter le club belge en Ligue Europa. 

    Après un déplacement à Paris marqué par l’absence finalement constatée des supporters lyonnais au Stade Jean-Bouin, les fans de l’Olympique lyonnais vont pouvoir retrouver les tribunes à l’occasion de la première journée de Ligue Europa. Et ils devraient être nombreux à faire le voyage jusqu’en Belgique.

    Des liens entre supporters lyonnais et bruxellois

    Près d’un millier de supporters lyonnais doivent prendre place dans le secteur visiteurs du RSC Anderlecht Stadium. Cette mobilisation intervient quelques jours seulement après le déplacement à Paris, où les supporters de l’OL n’ont finalement pas pu assister à la rencontre face au Paris FC malgré l’autorisation initiale de leur déplacement

    À Bruxelles, le contexte sera donc bien différent. Les supporters lyonnais pourront accompagner leur équipe pour cette première rencontre européenne de la saison, avec un parcage qui affiche complet. Ce sera également un déplacement vers un club "ami" puisque les Lyon 1950 et ceux de la Mauve Army ont noué des liens depuis plusieurs saisons.

    à lire également
    Les joueurs d'Anderlecht
    Nouveau coach, de nombreuses arrivées... l'OL va affronter un Anderlecht en pleine reconstruction
    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 15 Sep 26 à 9 h 20

      Vont bien ensemble ceux là 🤮

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les joueurs d'Anderlecht
    Nouveau coach, de nombreuses arrivées... l'OL va affronter un Anderlecht en pleine reconstruction 08:45
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    Plus de 1 000 supporters lyonnais attendus à Anderlecht 08:00
    Felix Bacher (OL) convoqué pour la première fois avec l’Autriche 07:30
    Paulo Fonseca en discussions avec Moussa Niakhaté lors de Paris FC - OL
    Paris FC - OL : « Pas beau à regarder »… La Ligue Europa comme objectif 14/09/26
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    L'OL ne s'entrainera pas à Bruxelles pour affronter Anderlecht 14/09/26
    Christian Bassila, directeur de l'OL Académie, officialise le partenariat avec Caluire
    Caluire SC officialise son partenariat avec l’Olympique lyonnais 14/09/26
    Camille Marmillot, joueuse d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : les jeunes de l'Académie victorieuses 14/09/26
    Giulian Biancone, défenseur d'Anderlecht
    Anderlecht va devoir se passer de Biancone contre l’OL 14/09/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    TKYDG Youtube
    OL - Médias : abonnez-vous à notre chaîne YouTube 14/09/26
    Ricardo de Burgos, arbitre espagnol
    Un corps arbitral espagnol au sifflet d’Anderlecht - OL 14/09/26
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : week-end noir pour les U19 et U17 14/09/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    Katoto (OL Lyonnes) : "La Madjer, un geste que j'affectionne" 14/09/26
    Trophée de la Ligue Europa
    OL : le trophée de la Ligue Europa attendu à Lyon mi-octobre 14/09/26
    Pavel Šulc (OL) face à Pierre Lees Melou (Paris FC)
    Ligue 1 : l'OL invaincu après quatre matchs, une première depuis quatre ans 14/09/26
    Maelle Garbino (Paris FC) face à Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes : en deux matchs, Dumornay a déjà surpassé son total de la saison passée 14/09/26
    Ernest Nuamah (OL) face à Luca Koleosho (Paris FC)
    Ligue 1 : l'OL recule à la quatrième place après son nul 14/09/26
    Mads Bidstrup, milieu de l'OL
    Mads Bidstrup (OL) : "Surprenant d'avoir un esprit de famille dans un si grand club" 14/09/26
    Tawfik Bentayeb, attaquant d'Anderlecht
    Avant d’affronter l’OL, Anderlecht s’impose en championnat  13/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut