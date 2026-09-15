Plus de 1 000 supporters lyonnais attendus à Anderlecht

Le parcage des supporters de l’OL à Lens (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Pour son premier déplacement européen de la saison, l’OL pourra compter sur une forte mobilisation de ses supporters. Plus de 1 000 Lyonnais sont attendus mercredi au RSC Anderlecht Stadium pour affronter le club belge en Ligue Europa.

Après un déplacement à Paris marqué par l’absence finalement constatée des supporters lyonnais au Stade Jean-Bouin, les fans de l’Olympique lyonnais vont pouvoir retrouver les tribunes à l’occasion de la première journée de Ligue Europa. Et ils devraient être nombreux à faire le voyage jusqu’en Belgique.

Des liens entre supporters lyonnais et bruxellois

Près d’un millier de supporters lyonnais doivent prendre place dans le secteur visiteurs du RSC Anderlecht Stadium. Cette mobilisation intervient quelques jours seulement après le déplacement à Paris, où les supporters de l’OL n’ont finalement pas pu assister à la rencontre face au Paris FC malgré l’autorisation initiale de leur déplacement.

À Bruxelles, le contexte sera donc bien différent. Les supporters lyonnais pourront accompagner leur équipe pour cette première rencontre européenne de la saison, avec un parcage qui affiche complet. Ce sera également un déplacement vers un club "ami" puisque les Lyon 1950 et ceux de la Mauve Army ont noué des liens depuis plusieurs saisons.