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Felix Bacher lors d’OL – Le Havre (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Felix Bacher (OL) convoqué pour la première fois avec l’Autriche

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Débarqué à l’OL durant l’été et ayant plutôt bien réussi ses débuts, Felix Bacher a été récompensé. Le défenseur va connaître son premier rassemblement avec l’Autriche.

    En coulisses, au moment de faire l’état des troupes présentes durant la trêve internationale, son cas avait été évoqué. Profitant d’une nouvelle exposition avec son arrivée à l’OL, Felix Bacher allait-il en profiter pour connaître une première convocation ? La réponse est positive puisque le défenseur fait bien partie de la liste de l’Autriche pour la première trêve de la saison qui débutera lundi prochain. Le Lyonnais a eu la bonne surprise de voir son nom présent parmi ceux convoqués par Ralf Rangnick pour affronter Israël, le Kosovo et l’Irlande.

    Un premier but contre Auxerre

    Non convoqué pour la Coupe du monde 2026, Felix Bacher profite logiquement de son changement de clubs, passant d’Estoril au Portugal à la Ligue 1 et l’OL. Encore fallait-il réussir ses débuts dans le championnat de France… Sur ce point, l’Autrichien a plutôt bien répondu aux attentes sur les quatre premiers matchs disputés par la formation rhodanienne. Auteur d’un but contre Auxerre, Bacher a d’ailleurs vu Paulo Fonseca avancer qu’il voulait faire de son duo avec Moussa Niakhaté le socle défensif. Pour le moment, le colosse autrichien ne doit pas regretter son choix estival.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - mar 15 Sep 26 à 7 h 50

      C’est une « bonne pioche » de notre cellule de recrutement. Je pense qu’il va encore progresser. Une belle plus value en perspective pour arranger nos finances !

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    2. Avatar
      brad - mar 15 Sep 26 à 7 h 50

      Dingue ; nos étrangers qui passent du statut anonyme en leur propre pays puis se prennent une sélection après avoir fouler le gazon du Groupama , surement que le statut de titulaire en L1 donne à leur sélectionneur un bon point de départ dans sa liste.....

      Signaler

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