Felix Bacher (OL) convoqué pour la première fois avec l’Autriche

Débarqué à l’OL durant l’été et ayant plutôt bien réussi ses débuts, Felix Bacher a été récompensé. Le défenseur va connaître son premier rassemblement avec l’Autriche.

En coulisses, au moment de faire l’état des troupes présentes durant la trêve internationale, son cas avait été évoqué. Profitant d’une nouvelle exposition avec son arrivée à l’OL, Felix Bacher allait-il en profiter pour connaître une première convocation ? La réponse est positive puisque le défenseur fait bien partie de la liste de l’Autriche pour la première trêve de la saison qui débutera lundi prochain. Le Lyonnais a eu la bonne surprise de voir son nom présent parmi ceux convoqués par Ralf Rangnick pour affronter Israël, le Kosovo et l’Irlande.

Un premier but contre Auxerre

Non convoqué pour la Coupe du monde 2026, Felix Bacher profite logiquement de son changement de clubs, passant d’Estoril au Portugal à la Ligue 1 et l’OL. Encore fallait-il réussir ses débuts dans le championnat de France… Sur ce point, l’Autrichien a plutôt bien répondu aux attentes sur les quatre premiers matchs disputés par la formation rhodanienne. Auteur d’un but contre Auxerre, Bacher a d’ailleurs vu Paulo Fonseca avancer qu’il voulait faire de son duo avec Moussa Niakhaté le socle défensif. Pour le moment, le colosse autrichien ne doit pas regretter son choix estival.