Après quatre journées de Ligue 1, Zachary Athekame est le seul joueur de l’OL à avoir disputé l’intégralité des 360 minutes possibles. Trois recrues estivales occupent d’ailleurs les trois premières places du classement du temps de jeu.
Depuis le début de la saison, Zachary Athekame ne laisse quasiment aucune minute à ses concurrents. Il faut dire qu'avec le départ d'Ainsley Maitland-Niles, le Suisse est plutôt tranquille de ce côté-là. Après quatre journées, le latéral lyonnais a disputé les 360 minutes possibles en Ligue 1, soit l’intégralité du temps de jeu de l’Olympique lyonnais. Il fait partie des 51 joueurs de Ligue 1 qui ont disputé 360 minutes. Derrière lui, Felix Bacher pointe à la deuxième place avec 356 minutes, soit seulement quatre minutes de moins. Bidstrup complète le podium avec 305 minutes. Les trois premières places reviennent donc à des recrues arrivées à l’OL durant le mercato estival. Corentin Tolisso suit avec 291 minutes, tandis que Tyler Morton totalise 287 minutes.
Tolisso et Greif davantage sollicités en qualifications de Ligue des champions
Le classement doit toutefois être remis dans son contexte, notamment pour les joueurs qui ont beaucoup joué en qualifications de Ligue des champions. Corentin Tolisso et Dominik Greif sont les deux Lyonnais les plus utilisés dans cette campagne européenne. Le capitaine de l’OL a disputé 358 minutes en qualifications de Ligue des champions, contre 360 minutes pour Dominik Greif. Moussa Niakhaté a lui aussi été largement sollicité avec 270 minutes. Cette importante charge de travail peut donc expliquer leur temps de jeu légèrement inférieur en Ligue 1 après quatre journées.
La question est de savoir si Athekamé va continuer à jouer 90 min et maintenant deux fois par semaine.
Par qui le remplacer sachant qu'AMN est parti ?
Il ne reste que Kango et Mata. Je vote Mata pour l'expérience et pour son temps de jeu cette saison.
On pourrait avoir Mata - Niakhaté - Kluivert - Tagliafico en défense demain.
Un milieu de terrain Bidstrup - Morton - Tolisso (ou Nartey)
Et une attaque avec Nakamura, Boudache et surtout Openda qui a besoin de scorer, pas question de le laisser sur le banc.
Un 433 classique, même si cette formation n'a rien montré de bon cet été.
Mata en arrière droite c'est une très mauvaise idée. Physiquement ça devient compliqué, on l'a vu complètement à la rue contre Prague. Kango a été mauvais pendant la préparation, pour moi, la solution la plus crédible c'est Kluivert.
Je pense que le milieu va plus bougé que çà. L'année dernière pour l'europa league PF faisait beaucoup tourner.
Je vois bien Tessman et merah
Avec le match contre Rennes, on va forcément devoir faire tourner. Pour moi, j'aimerais que l'équipe évolue en 433 classique.
Greif
Kango Mata Kluivert Tagliafico
Merah Tessmann Sulc
Boudache Openda Nakamura
Kango n'a pas été bon en amical mais je pense qu'il faut le faire jouer. En face ce ne sont pas des foudres de guerre, physiquement il devrait répondre présent donc j'ai confiance. Je change aussi tout le reste de la défense du coup.
Idem au milieu. Tessmann en 6 à la récupération, Merah devant qui a toujours une grosse activité avec Sulc à ses côtés. C'est un poste où il a déjà beaucoup joué.
Un trio plus classique devant avec une première titularisation de Nakamura, Boudache qui est toujours très intéressant et Openda. On pourrait mettre Himbert à sa place mais faudrait mettre notre belge en confiance.
Pour moi c'est une équipe très cohérente.