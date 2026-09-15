Après quatre journées de Ligue 1, Zachary Athekame est le seul joueur de l’OL à avoir disputé l’intégralité des 360 minutes possibles. Trois recrues estivales occupent d’ailleurs les trois premières places du classement du temps de jeu.

Depuis le début de la saison, Zachary Athekame ne laisse quasiment aucune minute à ses concurrents. Il faut dire qu'avec le départ d'Ainsley Maitland-Niles, le Suisse est plutôt tranquille de ce côté-là. Après quatre journées, le latéral lyonnais a disputé les 360 minutes possibles en Ligue 1, soit l’intégralité du temps de jeu de l’Olympique lyonnais. Il fait partie des 51 joueurs de Ligue 1 qui ont disputé 360 minutes. Derrière lui, Felix Bacher pointe à la deuxième place avec 356 minutes, soit seulement quatre minutes de moins. Bidstrup complète le podium avec 305 minutes. Les trois premières places reviennent donc à des recrues arrivées à l’OL durant le mercato estival. Corentin Tolisso suit avec 291 minutes, tandis que Tyler Morton totalise 287 minutes.

Tolisso et Greif davantage sollicités en qualifications de Ligue des champions

Le classement doit toutefois être remis dans son contexte, notamment pour les joueurs qui ont beaucoup joué en qualifications de Ligue des champions. Corentin Tolisso et Dominik Greif sont les deux Lyonnais les plus utilisés dans cette campagne européenne. Le capitaine de l’OL a disputé 358 minutes en qualifications de Ligue des champions, contre 360 minutes pour Dominik Greif. Moussa Niakhaté a lui aussi été largement sollicité avec 270 minutes. Cette importante charge de travail peut donc expliquer leur temps de jeu légèrement inférieur en Ligue 1 après quatre journées.