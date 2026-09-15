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Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient - OL
Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient – OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

Ligue 1 : Mathieu Vernice arbitrera OL - Rennes, samedi

  • par David Hernandez

    • Après un déplacement à Anderlecht mercredi (21h), l'OL retrouve la Ligue 1 dès samedi avec la réception de Rennes. Pour ce choc du haut de tableau, l'arbitre sera Mathieu Vernice.

    Pas le temps de cogiter. Après le nul au Paris FC (0-0), l'OL enchaîne. Après un dernier entraînement ce mardi matin à Décines, les Lyonnais se déplacent à Bruxelles pour affronter Anderlecht en Ligue Europa, ce mercredi (21h). Une mise en route dans la compétition européenne avant de retrouver la Ligue 1 dès samedi. Et c'est un gros morceau qui se présente à Décines avec la venue du Stade rennais. Le club breton est actuellement deuxième du championnat, à égalité avec le LOSC actuellement leader (10 points). À seulement deux longueurs derrière, l'OL aimerait donc bien faire un gros coup avant la première trêve internationale, qui durera plus de deux semaines.

    Buquet comme quatrième arbitre, Wattellier à la VAR

    Pour ce choc du haut de tableau, l'arbitre de la rencontre se nommera Mathieu Vernice. Ce dernier ne lâche pas les Lyonnais puisqu'il supervisait la VAR samedi dernier face au PFC. Au Parc OL, l'arbitre de 33 ans aura Steven Torregrossa et Florian Gonçalves de Araujo comme assistants. Ruddy Buquet sera le quatrième arbitre tandis qu'Eric Wattellier et Cédric Dos Santos visionneront les actions litigieuses à la VAR.

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