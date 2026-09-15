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Saad Nader a quitté l'OL Académie pour Limonest
Saad Nader a quitté l’OL Académie pour Limonest

Non conservé à l'OL Académie, Saad Nader rebondit à Limonest

  • par Alban Nivet
  • 1 Commentaire

    • Non conservé par l’OL à l’issue de la saison 2025-2026, Saad Nader a attendu le 10 septembre avant de retrouver un club. L’attaquant de 19 ans s’est engagé avec le FC Limonest.

    Arrivé à l’Olympique lyonnais à l’été 2025 en provenance de l’AS Saint-Priest, Saad Nader n’a pas poursuivi son aventure avec l’Académie au terme de sa première saison. Le 1er juillet, l’attaquant a quitté le groupe U19 et s’est retrouvé sans club. Pendant plusieurs semaines, le joueur de 19 ans a donc été à la recherche d’un nouveau projet. Il a finalement trouvé un point de chute dans le Rhône puisque Saad Nader s’est engagé avec le FC Limonest le 10 septembre. 

    Une saison en U19 avec l’OL

    Pour sa seule saison avec les U19 lyonnais, Saad Nader a disputé 24 rencontres de championnat et inscrit cinq buts, avec également deux passes décisives. Attaquant de formation, il peut évoluer dans l’axe mais également sur les deux ailes. À Limonest, il va désormais découvrir le football senior et tenter de poursuivre sa progression après son passage par l’Académie. Il retrouvera d'ailleurs plusieurs anciens pensionnaires du centre de formation lyonnais dans la formation de Jérémy Berthod.

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    1 commentaire
    1. OLVictory
      OLVictory - mar 15 Sep 26 à 12 h 11

      Le cadrage de la photo sur écran de PC, carnage !

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