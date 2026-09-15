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Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
Paulo Fonseca, à l’entrainement de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avant Anderlecht - OL, Fonseca a tout son groupe

  • par David Hernandez

    • Ce mardi matin, les joueurs de l'OL s'entrainaient une dernière fois à Décines avant de mettre le cap sur Bruxelles. Pour ce premier match de Ligue Europa contre Anderlecht, Paulo Fonseca ne déplore pas de blessures.

    Ils auraient préféré disputer la Ligue des champions, mais l'OL devra se contenter de la Ligue Europa pour la troisième saison de suite. La campagne européenne débutera ce mercredi avec un déplacement à Anderlecht. Avant de mettre le cap vers la Belgique et Bruxelles, les joueurs de Paulo Fonseca ont effectué un dernier entraînement ce mardi du côté de Décines. Trois jours après le nul contre le Paris FC, l'entraîneur portugais n'a pas de blessés à déplorer.

    Trois séances depuis le Paris FC

    Tout le monde était sur le pont (23 joueurs) pour cette ultime mise en place avant le rendez-vous européen. Touché à la cheville avec la réserve vendredi dans l'amical contre celle du GF38, Adil Hamdani semble s'être plutôt bien remis. Le jeune ailier a participé à la séance, avec un espoir de faire le déplacement ? Ayant pas mal tirer sur les organismes, Paulo Fonseca pourrait bien faire un peu de rotation en Belgique. Certains remplaçants habituels comme Kaïl Boudache, Tanner Tessmann ou encore Clinton Mata pourraient avoir des minutes.

    Avec R. Brikh, à Décines

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