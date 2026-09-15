Natif de Firminy et formé à l'AS Saint-Étienne, Léo Petrot va retrouver l'OL ce mercredi en Ligue Europa. À 29 ans, le défenseur français n'oublie pas d'où il vient, même si le contexte sera différent.

De notre envoyé spécial à Anderlecht.

Le match a beau se jouer dans l'épicentre de l'Europe du côté de Bruxelles, le derby n'est jamais bien loin. En choisissant Léo Petrot pour se présenter face à la presse, le service communication d'Anderlecht savait bien ce qu'il faisait. À 29 ans, le défenseur central a une relation spéciale avec l'OL, lui le natif de Firminy qui a été formé à Saint-Étienne. Alors forcément, ce mercredi soir au RSC Anderlecht Stadium, la rivalité dont il entend parler depuis tout petit ne sera pas bien loin. "En tant que Stéphanois, j'allais au stade depuis que je suis tout petit, donc je connais la rivalité qu'il peut y avoir. Jouer contre l'OL, c'est toujours spécial pour un Stéphanois. C'est toujours bien de jouer ce genre d'équipe, mais maintenant, je fais partie du club d'Anderlecht. Le plus important demain (mercredi) sera de gagner."

"Gagner un derby à Geoffroy-Guichard, c'était exceptionnel"

Néanmoins, le défenseur n'allait pas s'en sortir aussi facilement et a forcément été relancé sur ses années vertes. Débarqué à Bruxelles durant l'été, Léo Petrot a quitté l'ASSSE en janvier 2025 au moment de la descente du club en Ligue 2. Il avait eu le temps de jouer un deuxième et dernier derby en avril 2025, quelques jours après la désillusion de Manchester United pour les Lyonnais. Et cet ultime rendez-vous avec la tunique verte avait permis à Petrot de se montrer décisif avec une passe pour Lucas Stassin dans la victoire. Un joueur que connaissent bien les suiveurs et supporters d'Anderlecht. "C'était un super moment. Un derby gagné à Geoffroy-Guichard, c'était exceptionnel. C'était un super souvenir et j'espère que ça me portera chance pour ce match de Ligue Europa." Les supporters lyonnais espèrent bien le contraire.