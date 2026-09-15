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Bilal Daou (à gauche) et Walid Nechab (à droite) avec l'Algérie
Bilal Daou (à gauche) et Walid Nechab (à droite) avec l’Algérie (@Fennecs)

OL Académie : Nechab avec l’Algérie U17 pour préparer le Mondial

  • par Alban Nivet

    • Walid Nechab va retrouver la sélection algérienne U17 à l’occasion d’un tournoi amical en Croatie. Le jeune joueur de l’Olympique lyonnais participera à cette préparation au Mondial, avec trois rencontres au programme face à l’Arabie saoudite, la Hongrie et le Qatar. 

    Déjà habitué aux rendez-vous internationaux, Walid Nechab poursuit son parcours avec les U17 algériens. Le Lyonnais avait connu sa première convocation en juin 2025, avant de faire ses débuts contre la Mauritanie. Depuis, l’attaquant de l’OL a continué à gagner sa place avec les Verts. Il a notamment participé à la CAN U17 2026, disputant quatre rencontres et délivrant une passe décisive. L’Algérie avait atteint les quarts de finale, un parcours qui lui avait également permis de décrocher son billet pour la Coupe du monde. 

    Un tournoi en Croatie avant le Mondial

    Pour préparer ce grand rendez-vous, l’Algérie disputera donc un tournoi international en Croatie. Les U17 algériens affronteront successivement l’Arabie saoudite le 26 septembre, la Croatie le 29 septembre, la Hongrie le 2 octobre, puis le Qatar le 5 octobre. Quatre oppositions qui permettront à Amine Ghimouz et son groupe de peaufiner leur préparation avant le Mondial. 

    Le programme de l’Algérie au Mondial

    Le prochain grand objectif reste la Coupe du monde U17, organisée au Qatar du 19 novembre au 13 décembre. Placée dans le groupe J, l’Algérie retrouvera les États-Unis, le Chili et le Monténégro. Les Verts débuteront leur tournoi face au Chili le 21 novembre, avant d’affronter le Monténégro le 24 novembre, puis les États-Unis le 27 novembre. Pour Walid Nechab, ce tournoi en Croatie représentera donc une nouvelle étape avant de potentiellement découvrir la Coupe du monde U17 avec l’Algérie

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