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Jeremy Toulalan lors d'Anderlecht - OL
Jeremy Toulalan lors d’Anderlecht – OL (Photo by JOHN THYS / AFP)

Anderlecht - OL : un historique à l'avantage des Lyonnais

  • par Alban Nivet

    • Avant de retrouver le RSC Anderlecht ce mercredi en Ligue Europa, l’Olympique lyonnais peut s’appuyer sur un bilan largement favorable face au club belge. En quatre confrontations européennes, les Lyonnais se sont imposés à trois reprises, contre une seule victoire bruxelloise.

    Les deux équipes se sont déjà affrontées à quatre reprises en compétition européenne. Le bilan tourne nettement à l’avantage de l’OL, avec trois victoires, aucun match nul et une seule défaite. Les Lyonnais ont également inscrit neuf buts contre trois pour le RSC Anderlecht

    La première double confrontation remonte à la phase de groupes de la Ligue des champions 2003-2004. Le 29 octobre 2003, l’OL s’était imposé 1-0 au stade de Gerland. Quelques semaines plus tard, le 25 novembre, les Belges avaient pris leur revanche sur le même score à Bruxelles. Il a ensuite fallu attendre six ans pour revoir les deux formations se retrouver.

    Un précédent particulièrement marquant en 2009

    En août 2009, l’Olympique lyonnais et le RSC Anderlecht se sont retrouvés en barrage de la Ligue des champions. À l’aller, les Lyonnais avaient réalisé une véritable démonstration au stade de Gerland en s’imposant 5-1. Miralem Pjanić, Lisandro López, Michel Bastos et Bafétimbi Gomis, auteur d’un doublé, avaient trouvé le chemin des filets. Malgré l’ampleur du score, l’OL devait encore assurer sa qualification en Belgique. À Bruxelles, les hommes de Claude Puel ont une nouvelle fois pris le dessus, cette fois 3-1Lisandro López avait inscrit les trois buts lyonnais lors de cette rencontre, permettant à son équipe de boucler la double confrontation sur un score cumulé de 8-2

    Seize ans après leur dernière confrontation, les deux clubs vont donc renouer avec leur histoire européenne. Le déplacement au Lotto Park constituera la première manche d’un nouveau chapitre entre l’Olympique lyonnais et le RSC Anderlecht.

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