Anderlecht - OL : Abner n'a pas fait le voyage jusqu'à Bruxelles

Disposant d'un groupe au complet mardi matin, Paulo Fonseca a convoqué 23 joueurs pour le rendez-vous face à Anderlecht. Ayant pas mal enchaîné ces derniers temps, Abner n'a pas fait le voyage jusqu'en Belgique.

De notre envoyé spécial à Anderlecht.

Les semaines à deux matchs repartent de plus belle. Malheureusement, ce ne sera pas pour disputer la Ligue des champions, mais bien la Ligue Europa pour la troisième saison de suite. Cela reste une coupe d'Europe et personne ne crachera dessus. Sorti prématurément en huitièmes de finale la saison passée, l'OL aimerait bien mieux figurer cette saison. Cela commence ce mercredi (21h) en Belgique face à Anderlecht. Pour ce rendez-vous, Paulo Fonseca a la chance de compter sur un effectif au complet. Néanmoins, tout le groupe lyonnais n'a pas fait le voyage jusqu'en Belgique.

Duranville revient, Himbert aussi

Bien présent à l'entraînement ce mardi matin, Abner va profiter d'un peu de repos puisqu'il n'a pas été convoqué par son coach. Les deux solutions à gauche se nommeront Nicolas Tagliafico et Mohamed Ouedraogo, laissé de côté sur les dernières sorties. L'absence du latéral brésilien est la seule notable dans les rangs lyonnais, qui peut compter sur les retours de Julien Duranville, qui va retrouver son club formateur, mais aussi Rémi Himbert, qui avait joué avec la réserve vendredi dernier.

Le groupe de l'OL : Greif, Bengui, Descamps - Tagliafico, Athekame, Niakhaté, Bacher, Kluivert, Mata, Ouedraogo - Bidstrup, Tessmann, Tolisso, Merah, Morton, Nartey - Nuamah, Sulc, Nakamura, Openda, Duranville, Boudache, Himbert