Le point sur les durées de contrat des joueuses d'OL Lyonnes

Ces dernières semaines, OL Lyonnes a annoncé plusieurs prolongations de contrat, notamment chez ses jeunes joueuses. Si le club voit loin, il risque d'avoir du pain sur la planche d'ici à la fin de saison, avec plusieurs cadres en fin de contrat.

Elle est la dernière en date. Depuis quelques jours, Elma Juntilla Nelhage est liée jusqu'en juin 2029 avec OL Lyonnes. Une marque de confiance de la part du club lyonnais, qui veut voir le potentiel de la Suédoise exploser dans les mois à venir, deux ans après son arrivée. En prolongeant sur le long terme, la défenseuse rejoint Wassa Sangaré, Julie Swierot ou encore Maïssa Fathallah qui ont récemment prolongé jusqu'en 2029. La parole est à la jeunesse donc dans les prochaines saisons, alors que les prochains mois pourraient se révéler difficiles à vivre pour les supporters lyonnais.

La fin d'un cycle ?

Pourquoi ? Parce que plusieurs cadres vont se retrouver en fin de contrat et qu'il n'y aura certainement pas de place pour tout le monde. En juin prochain, elles sont dix joueuses à ne plus être sous contrat et non des moindres. Il y a d'abord le cas des gardiennes, puisque les quatre (Endler, Grohs, Micah, Belhadj) vont devoir renégocier ou non un contrat. Mais, c'est bien sur les dossiers Wendie Renard et Ada Hegerberg que tout le monde retient son souffle. Les deux légendes vivent-elles leurs derniers instants à Décines ? Il va falloir patienter un peu pour le savoir.

Sous contrat jusqu'en 2030 : Dumornay, Bacha, Paralluelo

Sous contrat jusqu'en 2029 : Nelhage, Sangaré, Katoto, Joseph, Kaneryd, Swierot, Weir, Fathallah, Rafalski, Tarciane

Sous contrat jusqu'en 2028 : Brand, Benyahia, Shrader, Waksman, Yohannes, Ouazar, Lawrence