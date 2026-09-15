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Paulo Fonseca lors de la conférence de presse d'avant-match Anderlecht - OL
Paulo Fonseca lors de la conférence de presse d’avant-match Anderlecht – OL (Photo by VIRGINIE LEFOUR / BELGA MAG / Belga via AFP)

Fonseca (OL) "ne peut pas planifier un parcours en Ligue Europa"

  • par David Hernandez
  • 9 Commentaires

    • Six mois après l'élimination en huitièmes contre le Celta de Vigo, l'OL retrouve la Ligue Europa contre Anderlecht mercredi (21h). Interrogé sur les ambitions de son équipe dans la compétition, Paulo Fonseca n'a pas souhaité faire de grandes annonces.

    De notre envoyé spécial à Anderlecht.

    Avec l'OL, vous avez tourné autour de cette Ligue Europa, sans jamais réussir à aller jusqu'au bout. Quelle est l'ambition pour cette nouvelle campagne ? 

    Je suis un peu plus réaliste et plus prudent quand vous faites la demande de notre ambition à cette compétition. Il est difficile de programmer une victoire en Ligue Europa quand nous voyons les autres clubs qui sont cette année dans la compétition. C'est impossible. Que voulons-nous faire ? Le mieux possible.

    Ce déplacement en Belgique est l'occasion pour Loïs Openda et Julien Duranville de revenir à la maison. Que pouvez-vous dire sur leur acclimatation ?

    Loïs est un joueur que tout le monde connaît, un joueur avec beaucoup de qualités, avec beaucoup d'expérience. Je pense que nous sommes plus forts sur l'attaque parce que nous avons un joueur comme Loïs avec cette qualité. Après, Julien est un jeune joueur très fort en un contre un. Il est arrivé aussi durant l'été mais il a connu une blessure. Il a commencé la dernière semaine à travailler pour être prêt pour ce match, mais c'est un joueur sur lequel nous croyons beaucoup pour le futur.

    "Je ne vis pas dans le passé, j'oublie vite"

    Pour revenir à la Ligue Europa. À quel niveau la placez-vous dans les objectifs de la saison après les échecs comme Manchester ou le Celta ?

    Vous parlez beaucoup de Manchester United. Je suis une personne qui oublie le passé très vite. Mais je n'oublie pas qu'on a joué contre Manchester United avec 10 joueurs pendant de longues minutes. L'année dernière, on a joué contre le Celta à la maison, avec un carton rouge pour Moussa (Niakhaté). Ce que je pense de cette compétition, c'est qu'il est important de jouer à 11 contre 11 (sourire). Mais pour moi, c'est le passé. Quelle est la place de la Ligue Europa pour moi ? Je suis une personne qui vit le présent, qui se projette sur le prochain match. Je ne peux pas garantir que nous allons loin. Je suis seulement concentré sur les prochains matchs.

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    9 commentaires
    1. Avatar
      OctoGone - mar 15 Sep 26 à 20 h 02

      Déferlement de haters dans 3,2,1,...

      Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 15 Sep 26 à 20 h 12

      Il a raison de ne pas s'avancer sur la place, je trouve que pour une fois il dit pas des conneries. De toute façon il sait très bien que tout reste fragile, si on avait gardé Fofana il aurait pu dire qu'on visait une place dans les 8, voir dans les 5 premiers , mais la il faut pas qu'il s'engage sur ce terrain pour l'instant.
      À la moitié des matchs si le classement est favorable se sera plus facile pour se prononcer sur une place qualificative.

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      1. Tongariro
        Tongariro - mar 15 Sep 26 à 20 h 16

        " si on avait gardé Fofana il aurait pu dire qu'on visait une place dans les 8"

        Certes mais on perd Fofana car Fonseca fait n'importe quoi contre le Fener.

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    3. Tongariro
      Tongariro - mar 15 Sep 26 à 20 h 15

      " Je suis une personne qui oublie le passé très vite. "

      C'est pour ça que tu répètes toujours les mêmes conneries, Paulo.

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    4. Juni38
      Juni38 - mar 15 Sep 26 à 20 h 28

      HS: Il y a des tristes nouvelles qui assombrissent les plus belles journées .
      Au revoir Catherine 🌹😥

      Le grand Hughes l'avait invité cet hiver .

      Tu as toujours les yeux d'autrefois
      Ne pleure pas, ne pleure pas
      Nous resterons toujours près de toi

      https://youtu.be/NVE0B4Lnpkc?si=zigv30-6MIvIl-xU

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      1. Mimoun
        Mimoun - mar 15 Sep 26 à 21 h 15

        😢

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      2. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - mar 15 Sep 26 à 21 h 20

        Ah mince tu me l'apprend je rentre d'une rando de plage. Je l'aimais bien Catherine ringer ❤️ Elle en aura sorti un paquet de tubes dans les 80 /90.
        Elle qui avait refusé de serrer la main à l'autre enfoiré, moment magnifique 🤩

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    5. RBV
      RBV - mar 15 Sep 26 à 20 h 31

      En même temps à quoi ça sert de terminer premier de la phase de groupe, invaincu, pour se taper des énormes équipes dès les premiers matchs à élimination ?
      Au temps terminer top 8 sans trop jouer à fond et avancer masqué…
      Pour le coup, j’ai l’impression que Paolo apprends de l’année dernière…

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    6. Mimoun
      Mimoun - mar 15 Sep 26 à 21 h 19

      Ceux qui d'habitude n'aiment pas trop Paulo et ses déclarations ont l'air de dire que cette fois-ci ses propos sont à peu pertinents... Z'ont de la chance d'être capables d'objectivité car perso je verse dans le camp de ceux qui donnent raison aux commentateurs qui se plaignent de la mauvaise foi de ceux qui le critiquent systématiquement... J'aime pas Paulo, même quand il est bon, c'est grave docteur ?... Faut dire que, contrairement à lui, j'ai mauvaise mémoire mais j'ai du mal à oublier certains évènements du passé...

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