Fonseca (OL) "ne peut pas planifier un parcours en Ligue Europa"

Six mois après l'élimination en huitièmes contre le Celta de Vigo, l'OL retrouve la Ligue Europa contre Anderlecht mercredi (21h). Interrogé sur les ambitions de son équipe dans la compétition, Paulo Fonseca n'a pas souhaité faire de grandes annonces.

De notre envoyé spécial à Anderlecht.

Avec l'OL, vous avez tourné autour de cette Ligue Europa, sans jamais réussir à aller jusqu'au bout. Quelle est l'ambition pour cette nouvelle campagne ?

Je suis un peu plus réaliste et plus prudent quand vous faites la demande de notre ambition à cette compétition. Il est difficile de programmer une victoire en Ligue Europa quand nous voyons les autres clubs qui sont cette année dans la compétition. C'est impossible. Que voulons-nous faire ? Le mieux possible.

Ce déplacement en Belgique est l'occasion pour Loïs Openda et Julien Duranville de revenir à la maison. Que pouvez-vous dire sur leur acclimatation ?

Loïs est un joueur que tout le monde connaît, un joueur avec beaucoup de qualités, avec beaucoup d'expérience. Je pense que nous sommes plus forts sur l'attaque parce que nous avons un joueur comme Loïs avec cette qualité. Après, Julien est un jeune joueur très fort en un contre un. Il est arrivé aussi durant l'été mais il a connu une blessure. Il a commencé la dernière semaine à travailler pour être prêt pour ce match, mais c'est un joueur sur lequel nous croyons beaucoup pour le futur.

"Je ne vis pas dans le passé, j'oublie vite"

Pour revenir à la Ligue Europa. À quel niveau la placez-vous dans les objectifs de la saison après les échecs comme Manchester ou le Celta ?

Vous parlez beaucoup de Manchester United. Je suis une personne qui oublie le passé très vite. Mais je n'oublie pas qu'on a joué contre Manchester United avec 10 joueurs pendant de longues minutes. L'année dernière, on a joué contre le Celta à la maison, avec un carton rouge pour Moussa (Niakhaté). Ce que je pense de cette compétition, c'est qu'il est important de jouer à 11 contre 11 (sourire). Mais pour moi, c'est le passé. Quelle est la place de la Ligue Europa pour moi ? Je suis une personne qui vit le présent, qui se projette sur le prochain match. Je ne peux pas garantir que nous allons loin. Je suis seulement concentré sur les prochains matchs.