Adversaires ce mercredi soir (21h), Vitor Bruno et Paulo Fonseca ont pourtant un passé commun. Le père de l'entraîneur d'Anderlecht a été le coach du technicien de l'OL pendant une saison du côté de Belenenses.

La mode est au portugais depuis plusieurs saisons dans le football. A Lyon, Paulo Fonseca s'est entouré d'une véritable équipe de compatriotes depuis son arrivée en février 2025. Cela peut faire grincer quelques dents entre Rhône et Saône avec ce "clan" qui se retrouve avec des pouvoirs presque illimités. Mais, ce mercredi soir (21h), le football portugais sera à l'honneur sur les bancs d'Anderlecht - OL avec les présences du coach lyonnais donc mais aussi de Vitor Bruno. Débarqué en Belgique durant l'été, l'ancien adjoint de Sergio Conceiçao tente d'imprimer tant bien que mal sa patte chez les Mauves en ce début de saison.

Mais, à l'image de son adversaire du soir, il est avant tout un amoureux du jeu, tout en cherchant à avoir un vrai équilibre. Cela devrait donc donner une passe d'armes entre deux techniciens qui ne se sont jamais affrontés, mais qui se sont déjà croisés. Bruno n'était pas plus haut que trois pommes à l'époque, comme il l'a avoué mardi en conférence de presse. "J’ai raconté cette anecdote à mes joueurs il y a deux jours. Quand j’avais 9 ou 10 ans, j’ai connu Paulo d’abord comme joueur, puisqu’il évoluait dans l’équipe de mon papa (Vitor Manuel), à Belenenses en 1996-1997."

"Tout le monde connait le père de Vitor"

Ce mercredi, Vitor Manuel sera certainement devant sa télé pour observer son fils croiser le fer avec son ancien joueur, devenu l'un des entraîneurs de renom sur la scène européenne. Logiquement interrogé sur cette période de sa vie, Paulo Fonseca a ressorti la boîte à souvenirs, pour son plus grand plaisir. Il n'a d'ailleurs pas manqué de saluer l'empreinte laissée par son ancien coach. "Au Portugal, tout le monde connaît le père de Vítor. C’est une personne formidable avec qui j’ai toujours eu une excellente relation. J’aimais beaucoup travailler avec lui."

Désormais, le flambeau a été passé à son fils et Paulo Fonseca retrouvera Vitor Bruno ce mercredi. "C’est un jeune technicien qui, j’en suis convaincu, deviendra l’un des meilleurs au Portugal. C’est un entraîneur très positif, qui aime prendre l’initiative, tout en ayant une équipe très bien organisée défensivement." Une description qui colle plutôt bien à celle que l'on pourrait faire de Fonseca.