Mads Bidstrup (OL) sélectionné avec le Danemark

Déjà convoqué une première fois sans jouer il y a deux ans, Mads Bidstrup va faire son retour en sélection du Danemark. Le milieu de terrain de l’OL va quitter Décines pendant la trêve internationale pour participer à la Ligue des Nations.

C’était forcément dans un coin de la tête. Au moment de parler de son début de saison et de ses objectifs à Olympique-et-Lyonnais, Mads Bidstrup n’oubliait pas la sélection. Pourtant, à 25 ans, le milieu de terrain brillait par son absence au sein de la nation scandinave. Convoqué une seule fois à l’automne 2024, il n’avait pas joué une seule minute face à l’Espagne et la Suisse en Ligue des Nations. Deux ans plus tard, il aura peut-être le temps de se rattraper pour cette première trêve internationale de la saison. En effet, Bidstrup a été convoqué par Brian Riemer pour les quatre rendez-vous de septembre face à la Norvège, le Portugal et une double confrontation contre le pays de Galles. Une récompense pour le natif de Køge. Autre Danois de l'effectif lyonnais, Noah Nartey n'a lui pas été convoqué sans surprise.

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