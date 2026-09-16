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Mads Bidstrup saluant les supporters de l'OL à Istanbul
Mads Bidstrup saluant les supporters de l’OL à Istanbul (Photo by Arife Karakum / Anadolu via AFP)

Mads Bidstrup (OL) sélectionné avec le Danemark

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Déjà convoqué une première fois sans jouer il y a deux ans, Mads Bidstrup va faire son retour en sélection du Danemark. Le milieu de terrain de l’OL va quitter Décines pendant la trêve internationale pour participer à la Ligue des Nations.

    C’était forcément dans un coin de la tête. Au moment de parler de son début de saison et de ses objectifs à Olympique-et-Lyonnais, Mads Bidstrup n’oubliait pas la sélection. Pourtant, à 25 ans, le milieu de terrain brillait par son absence au sein de la nation scandinave. Convoqué une seule fois à l’automne 2024, il n’avait pas joué une seule minute face à l’Espagne et la Suisse en Ligue des Nations. Deux ans plus tard, il aura peut-être le temps de se rattraper pour cette première trêve internationale de la saison. En effet, Bidstrup a été convoqué par Brian Riemer pour les quatre rendez-vous de septembre face à la Norvège, le Portugal et une double confrontation contre le pays de Galles. Une récompense pour le natif de Køge. Autre Danois de l'effectif lyonnais, Noah Nartey n'a lui pas été convoqué sans surprise.

    Son programme :

    • Norvège - Danemark, le jeudi 24 septembre à 20h45 au Ullevaal Stadion à Oslo 
    • Danemark - Pays de Galles, le dimanche 27 septembre à 18h00 au Parken à Copenhagen
    • Danemark - Portugal, le jeudi 1er octobre à 20h45 au Parken à Copenhagen
    • Pays de Galles - Danemark, le dimanche 4 octobre à 20h45 au Cardiff City Stadium à Cardiff
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    2 commentaires
    1. Avatar
      fandelol - mer 16 Sep 26 à 8 h 42

      Depuis quand ya 4 matchs sur une trêve de 4 jours? Ça devient du grand n'importe quoi ...

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - mer 16 Sep 26 à 8 h 57

        C'est n'importe quoi en effet !

        Mais cette trêve va du 21 septembre au 6 octobre.
        Une fenêtre de 16 jours.

        Il va falloir prévoir des matchs amicaux pour les joueurs qui ne sont pas internationaux.

        Signaler

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