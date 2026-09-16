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Paulo Fonseca en discussions avec Moussa Niakhaté lors de Paris FC - OL
Paulo Fonseca en discussions avec Moussa Niakhaté lors de Paris FC – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Face à Anderlecht, les changements c'est maintenant pour l'OL

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Pour son entrée en lice en Ligue Europa, l'OL devrait connaître un sacré turnover. Paulo Fonseca estime qu'il est désormais en capacité de concerner tout son groupe et de performer dans le même temps.

    De notre envoyé spécial à Anderlecht.

    Pour les ambitions, il faudra repasser. Mardi soir, Paulo Fonseca a plutôt botté en touche au moment de se prononcer sur les objectifs de l'OL en Ligue Europa. Une façon de ne pas mettre de pression sur son groupe et d'éviter toutes critiques si les choses tournent mal. Pourtant, l'entraîneur portugais a quand même laissé entendre que la formation rhodanienne n'avait dorénavant plus vraiment d'excuse après les échecs Manchester United et Celta de Vigo. Pourquoi ? Parce que la direction sportive a fait en sorte de lui fournir des solutions plus nombreuses. En attendant de savoir si ce groupe est plus fort que la saison passée, il est en tout cas bien mieux fourni. "On a un groupe plus équilibré, toutes les positions sont renforcées, on a plus de solutions et cela me permet de pouvoir faire des changements."

    "Les joueurs avaient répondu présent à Toulouse"

    Si cela se fait souvent attendre en cours de match avec une utilisation des cinq changements très rare, la rotation dans les grandes largeurs devrait bien avoir lieu ce mercredi soir (21h) au Lotto Park. Face à Anderlecht, Paulo Fonseca ne devrait pas refaire le coup de Toulouse mais n'en sera pas loin, comme rapporté mardi par nos confrères de L'Équipe. Ayant mis en avant la proximité du choc avec Rennes, le technicien lyonnais assure que "c’est impossible d’aligner les mêmes joueurs sur une semaine à trois matchs. Ceux qui démarreront demain méritent de commencer, nous avons confiance. Je suis motivé pour ces changements."

    Pour ce premier rendez-vous en Ligue Europa contre Anderlecht, il ne devrait y avoir que trois rescapés du onze titulaire au Paris FC quatre jours plus tôt : Moussa Niakhaté, Tyler Morton et Loïs Openda. Un grand remue-ménage qui aurait "pu me faire passer pour un fou à Toulouse, mais les joueurs avaient répondu présents et cela m'avait donné de l'espoir pour la suite de la saison."

    De la confiance accordée mais aussi de la pression

    Quand bien même le calendrier européen semble plus corsé que celui de la saison précédente, Paulo Fonseca va se laisser aller à un turnover bien plus précoce. Un choix assumé et des responsabilités à prendre pour les joueurs. Car les remplaçants habituels ont une carte à jouer en Belgique pour rappeler à leur coach que le noyau lyonnais est cette année plus conséquent. Et que jouer un rôle ne doit pas se limiter à la simple Ligue Europa. "J'ai confiance dans tous les joueurs qui commenceront, je crois en eux", a simplement rappelé le Portugais. Une façon de donner de la force, mais aussi de rappeler que cette confiance doit être réciproque et qu'il va falloir le prouver sur le terrain. Au risque de perdre un peu de crédit...

    La composition probable de l'OL : Descamps - Kluivert, Mata, Niakhaté, Ouedraogo - Nartey, Morton, Tessmann - Boudache, Openda, Nakamura

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    2 commentaires
    1. RBV
      RBV - mer 16 Sep 26 à 9 h 16

      Franchement y’a du matos pour gagner ce match…mais c’est l’état d’esprit qui va dicter notre saison, pas les compos ou l’organisation…

      Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 16 Sep 26 à 9 h 23

      Sa tactique de l'utilisation des remplaçants dans les matchs est de pire en pire. Pourquoi s'obstiner dans cette voie là alors que ça épuisent une grande partie de la saison les joueurs ??
      Ça été encore le cas au PFC, seulement trois remplacements dont deux à 4 minutes de la fin.
      Je n'ai rien contre l'obstination mais au bout d'un moment quand il n'y a pas de résultat il faut passer à une autre façon de faire, à une autre idée.

      Signaler

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