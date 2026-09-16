Tagliafico (OL) retenu avec l'Argentine pour la dernière de Messi

N'ayant que très peu joué avec l'OL depuis son retour de la Coupe du monde, Nicolás Tagliafico a malgré tout été convié au rassemblement de l'Argentine. Il aura l'occasion de fêter la retraite internationale de Lionel Messi.

Les dirigeants et lui-même semblaient être sur la même longueur d'onde. Après quatre ans à l'OL, Nicolás Tagliafico avait le champ libre pour s'offrir un nouveau challenge. Dans son désir d'alléger sa masse salariale, mais aussi de pouvoir recruter, le club lyonnais n'aurait pas été contre se séparer de l'Argentin. Cela a bien failli arriver avec la Juventus Turin et l'Atlético de Madrid dans les dernières heures du mercato. En vain. Tagliafico est toujours un joueur lyonnais, même si son cas ne semble pas totalement tranché. Ce mercredi, alors qu'Abner a été laissé au repos, le champion du monde 2022 devrait encore être laissé sur le banc, au profit de Mohamed Ouedraogo.

Un dernier hommage à Messi le 6 octobre

Avec seulement 84 minutes disputées depuis la reprise, Nicolás Tagliafico reste en salle d'attente. Il devrait pouvoir retrouver un peu de rythme durant la trêve internationale puisqu'il rejoindra l'Argentine après OL - Rennes. Deux mois après la finale perdue du Mondial, l'Albiceleste se retrouvera pour célébrer Lionel Messi. Ce dernier a annoncé sa retraite internationale et Lionel Scaloni a choisi de lui offrir un dernier hommage le 6 octobre prochain face au Bénin. Avant cela, l'Argentine aura joué deux autres amicaux contre la Bolivie (30 septembre) et le Burkina Faso (3 octobre).