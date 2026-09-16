Après un début de saison invaincu en Ligue 1, l’OL se déplace à Bruxelles ce mercredi avec l’ambition de bien débuter sa Ligue Europa. Retrouvez toutes les informations pratiques avant cette première journée.

Place à l’Europe. Après quatre journées de Ligue 1, l’Olympique lyonnais retrouve la Ligue Europa avec un déplacement sur la pelouse du RSC Anderlecht. Les Lyonnais ont bien lancé leur saison sur la scène nationale avec huit points pris en quatre rencontres et voudront désormais transposer cette dynamique sur la scène européenne. Pour cette première sortie continentale, l’équipe de Paulo Fonseca devra toutefois composer avec un adversaire habitué aux rendez-vous européens. Le RSC Anderlecht évoluera à domicile dans un Lotto Park qui devrait offrir une atmosphère particulière pour cette affiche. Les Belges chercheront eux aussi à démarrer leur campagne par un résultat positif.

Après avoir enchaîné les rencontres de championnat, l’OL devra également gérer un calendrier qui s’intensifie. Cette rencontre intervient quelques jours après le déplacement au Paris FC, avant le retour en Ligue 1 le week-end suivant. Paulo Fonseca pourrait donc être amené à effectuer quelques changements dans son onze de départ.

La composition probable de l’OL :

Descamps - Kluivert, Mata, Niakhaté, Ouedraogo - Nartey, Morton, Tessmann - Boudache, Openda, Nakamura.

À quelle heure voir Anderlecht - OL ?

Le rendez-vous est fixé à mercredi 16 septembre à 21 heures. Pour cette première journée de Ligue Europa, les Lyonnais se déplaceront donc en Belgique en soirée. La rencontre se disputera au Lotto Park, l’enceinte du RSC Anderlecht. Mille supporters lyonnais sont attendus dans le parcage visiteurs pour accompagner l'OL lors de ce premier rendez-vous européen de la saison. La rencontre sera diffusée sur Canal + Foot.