Mata avant Anderlecht - OL : "Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout ?"

L'OL lance sa campagne de Ligue Europa ce mercredi soir (21h) à Anderlecht. Après avoir échoué en quarts puis en huitièmes de finale ces deux dernières saisons, le club lyonnais continue de faire de la compétition un objectif.

Ce n'est pas un discours totalement tranchant auquel on a pu avoir droit mardi soir. Pendant une grosse vingtaine de minutes, Paulo Fonseca et Clinton Mata ont soufflé le chaud et le froid concernant les ambitions de l'OL en Ligue Europa. Pas d'objectif clairement défini, mais une volonté de respecter l'ADN lyonnais dans les compétitions européennes malgré tout. Finalement, seul le terrain servira de juge de paix et cela commence dès ce mercredi (21h) sur la pelouse d'Anderlecht. Un premier déplacement avant un programme chargé dans cette Ligue Europa.