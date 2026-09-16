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Vitor Bruno, coach d'Anderlecht
Vitor Bruno, coach d’Anderlecht (Photo by VIRGINIE LEFOUR / BELGA MAG / Belga via AFP)

Vitor Bruno (Anderlecht) s'attend à "un match difficile" contre l'OL

  • par David Hernandez

    • Débarqué à Anderlecht durant l'été, Vitor Bruno a réussi à qualifier le club pour la Ligue Europa. Pour leur entrée en lice, les Mauves affrontent l'OL, une "équipe redoutable".

    De notre envoyé spécial à Anderlecht.

    Il n'a passé qu'un an en France, mais il arrive à manier la langue de Molière. S'il a fait le choix de répondre en anglais pour plus de fluidité, Vitor Bruno n'a pas manqué de taquiner l'assistance en français mardi à la veille d'Anderlecht - OL. Ce côté sympathique, personne ne lui enlève en Belgique depuis son arrivée. Il apporte d'ailleurs une certaine fraicheur, mais c'est bien sur le terrain que les observateurs attendent le coach.

    Ayant déjà réussi à qualifier les Mauves pour la phase de ligue de la Ligue Europa, le Portugais a déjà réussi une partie de sa mission. Cette dernière en Europe commence ce mercredi (21h) au Lotto Park avec la réception de l'OL, qu'il a déjà croisé en tant qu'adjoint de Sergio Conceiçao. "Lyon possède beaucoup d'expérience dans son effectif. C'est une équipe qui peut facilement alterner entre les systèmes et les compositions, tout en restant compétitive", explique-t-il. Les automatismes sont bien en place, leur entraîneur est là depuis quelques saisons. Ce n'est pas comme nous."

    Encore en plein tâtonnement, Vitor Bruno doit composer avec pas mal de blessures, mais aussi l'absence pour non-qualification de son meilleur joueur dans l'entrejeu. Cela fait donc beaucoup de paramètres contraires pour Anderlecht. Mais, poussé par son public, le club belge ne compte pas jouer les victimes ce mercredi soir. "Je m'attends à un match de haut niveau, un match qui sera difficile parce qu'on connait l'OL. Mais nous allons nous battre pour les trois points et nous verrons bien ensuite." Pour l'OL, l'objectif sera de ne pas tomber dans le piège bruxellois.

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