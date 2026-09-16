L’Olympique lyonnais va retrouver un RSC Anderlecht bien loin de celui qui affrontait les Lyonnais en Ligue des champions à la fin des années 2000. Sans titre de champion depuis 2017 et absent de la C1 depuis 2018, le club bruxellois peine à retrouver son statut de référence du football belge. Son début de saison 2026-2027 illustre encore les difficultés rencontrées ces dernières années.

Il fut un temps où le RSC Anderlecht figurait régulièrement parmi les habitués de la Ligue des champions. Les Mauves avaient notamment retrouvé l’OL en 2009, lors du troisième tour préliminaire de la compétition. À cette époque, les deux clubs évoluaient encore dans une autre dimension européenne. Depuis, la trajectoire du club bruxellois a nettement changé. Anderlecht n’a plus remporté le championnat de Belgique depuis 2017. Il s’agissait alors du 34e titre de son histoire.

Surtout, les Mauves n’ont plus disputé la Ligue des champions depuis la saison 2017-2018. Leur dernière apparition dans la phase de groupes de la C1 remonte donc à huit ans. Depuis, le club a principalement évolué en Ligue Europa et doit désormais passer par les tours de qualification pour retrouver une place sur la scène européenne.

Un début de saison qui confirme les difficultés

La situation actuelle ne permet pas vraiment de parler de retour au premier plan. Après cinq journées de championnat, Anderlecht compte deux victoires, un nul et deux défaites, soit seulement sept points sur quinze possibles. Les Bruxellois ont commencé par battre La Louvière (2-1), avant de s’incliner à Beveren (1-0). Ils ont ensuite dominé Courtrai (1-0), puis perdu lourdement contre l’Union Saint-Gilloise (3-0), avant de concéder le nul face à Genk (0-0). Cette entame place déjà Anderlecht à distance des équipes de tête. La presse belge soulignait d'ailleurs, après la cinquième journée, les difficultés du club à retrouver les standards attendus d’un candidat aux premières places.

Un autre Anderlecht qu’en 2009

Le contraste avec le précédent de 2009 apparaît donc particulièrement marqué. Lors de leur dernière confrontation en Ligue des champions, l’OL avait largement dominé Anderlecht avec deux victoires, 5-1 à Lyon puis 3-1 à Bruxelles. Lisandro López avait notamment inscrit quatre buts sur l’ensemble des deux rencontres.

À l’époque, les Mauves représentaient encore une véritable puissance du football belge et disputaient régulièrement les grandes compétitions européennes. Aujourd’hui, ils doivent se contenter de la Ligue Europa, après avoir franchi trois tours de qualification cet été contre Hammarby, le PAOK Salonique et le Kairat Almaty. Pour autant, le RSC Anderlecht n’arrive pas sans ambition. Sa qualification pour la phase de Ligue de la Ligue Europa montre que le club conserve une certaine capacité à exister sur la scène européenne.