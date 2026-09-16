Anderlecht - OL : Julien Duranville retrouve son club formateur

Arrivé à l’OL cet été, Julien Duranville va retrouver Anderlecht, son club formateur, ce mercredi en Ligue Europa. L’ailier belge figure dans le groupe lyonnais pour ce rendez-vous particulier.

Le tirage de la Ligue Europa lui offre rapidement un retour aux sources. Quelques mois après avoir quitté le Borussia Dortmund pour rejoindre l’Olympique lyonnais, Julien Duranville va retrouver Anderlecht, le club qui l’a accompagné durant ses premières années de formation. Le Belge figure bien dans le groupe convoqué pour le déplacement au Lotto Park.

Duranville retrouve Anderlecht, là où tout a commencé

Né à Uccle, près de Bruxelles, Julien Duranville a rejoint l’académie d’Anderlecht à seulement six ans. Il y a poursuivi sa formation jusqu’à ses débuts professionnels en 2022, alors qu’il n’avait que 16 ans. Le jeune ailier avait notamment signé son premier contrat professionnel avec le club bruxellois en 2021. Après 11 apparitions avec l’équipe première d’Anderlecht, Duranville a quitté la Belgique en janvier 2023 pour rejoindre le Borussia Dortmund.

Trois ans et demi plus tard, il va donc remettre les pieds sur la pelouse du Lotto Park, mais cette fois avec le maillot de l’OL.

Un retour qui intervient après une reprise récente

Cette rencontre arrive également après une période compliquée pour le joueur lyonnais. Touché musculairement, Duranville avait manqué plusieurs rencontres de l’OL avant de retrouver l’entraînement collectif la semaine dernière. Il avait ensuite été retenu dans le groupe pour le déplacement au Paris FC, sans entrer en jeu. Sa présence dans le groupe pour affronter Anderlecht confirme donc son retour progressif. Reste désormais à savoir si Paulo Fonseca lui offrira quelques minutes dans un stade qu’il connaît particulièrement bien.