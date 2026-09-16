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Khalis Merah avec Corentin Tolisso après OL - Go Ahead Eagle
Khalis Merah avec Corentin Tolisso après OL – Go Ahead Eagle (Photo by Jean Catuffe / DPPI via AFP)

OL : un 75e match en Ligue Europa face à Anderlecht

  • par Alban Nivet

    • Mercredi soir, l’Olympique lyonnais disputera son 75e match en Ligue Europa, à l’occasion de son déplacement sur la pelouse d’Anderlecht. Une nouvelle étape symbolique dans l’histoire européenne du club, marquée par plusieurs épopées mémorables et quelques soirées devenues historiques. 

    L’OL va franchir un nouveau cap en Europe. AnderlechtLyon, mercredi à 21 heures, sera le 75e match de l’histoire du club en Ligue Europa, en prenant en compte les différentes appellations et campagnes recensées dans les statistiques d’OL Passé et Présent. Le club rhodanien s’apprête ainsi à disputer sa 75e rencontre dans une compétition où il a connu des parcours très différents au fil des années. Après 74 matchs, le bilan lyonnais s'établit à 41 victoires, 14 matchs nuls et 13 défaites. Une statistique qui témoigne de la régularité de l'OL dans la compétition, même si plusieurs campagnes ont laissé un goût amer.

    2017, l’épopée la plus marquante

    Difficile de parler de l'histoire européenne de l'OL en Ligue Europa sans revenir sur la campagne 2016-2017. Après avoir éliminé l'AZ Alkmaar puis l'AS Roma, les Lyonnais avaient franchi un nouveau cap en quarts de finale contre Besiktas. Le duel face au club turc avait été particulièrement spectaculaire. Après une victoire 2-1 à domicile, l'OL s'était incliné sur le même score à Istanbul. La qualification s'était finalement jouée aux tirs au but, avec une victoire lyonnaise 7-6. En demi-finales, les hommes de Bruno Genesio avaient retrouvé l'Ajax. Battus 4-1 à Amsterdam, ils avaient entretenu l'espoir au retour avec une victoire 3-1 au Parc OL, sans parvenir à renverser la situation. L'OL quittait donc la compétition aux portes de la finale. Cette campagne reste à ce jour le meilleur parcours lyonnais dans la compétition, avec une place dans le dernier carré.

    Porto, West Ham, puis Manchester United

    L'OL a également connu d'autres grandes soirées dans la compétition. En 2021-2022, les Lyonnais avaient réalisé un parcours convaincant jusqu'aux quarts de finale. Après avoir éliminé le FC Porto en huitièmes, avec une victoire 1-0 au Portugal puis un nul 1-1 à Lyon, ils avaient retrouvé West Ham. Après un match nul 1-1 en Angleterre, l'OL avait été éliminé à domicile après une défaite 3-0. Trois ans plus tard, la campagne 2024-2025 a de nouveau conduit Lyon en quarts de finale. Après avoir éliminé le FCSB en huitièmes, l'OL avait affronté Manchester United. Le scénario du retour à Old Trafford reste l'une des rencontres les plus folles de l'histoire de la compétition : après un nul 2-2 à l'aller, Lyon avait mené 4-2 dans les prolongations avant de finalement s'incliner 5-4 après prolongation. La dernière campagne s'est, elle aussi, terminée en huitièmes de finale. Après avoir fait match nul contre le Celta Vigo (1-1) en Espagne, l'OL avait été battu 2-0 au retour à Décines.

    Une nouvelle campagne à lancer

    Le déplacement à Anderlecht ouvre désormais un nouveau chapitre. Après son élimination en barrages de Ligue des champions face à Fenerbahçe, l'OL retrouve donc la Ligue Europa avec l'ambition de faire au moins aussi bien que lors de ses deux dernières participations. Pour l'OL, cette nouvelle formule offre davantage de rendez-vous européens. Et le premier aura une dimension particulière pour le 75e match en Ligue Europa. Une nouvelle page de l'histoire du club que les hommes de Paulo Fonseca voudront commencer par une victoire.

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