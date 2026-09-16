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Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
Rémi Himbert lors d’OL – Servette FC (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Angel Garcia et Rémi Himbert (OL) convoqués avec les U19 français

  • par David Hernandez

    • En marge du match contre Anderlecht, Rémi Himbert a appris sa convocation en équipe de France U19. L'attaquant n'est pas le seul joueur de l'OL retenu, puisqu'Angel Garcia a eu la bonne surprise de voir son nom dans la liste. Une première pour le jeune latéral.

    Son début d'été tonitruant n'a pas tourné en essai gagnant. Auteur de deux triplés en deux matchs, Rémi Himbert s'imaginait certainement avoir un rôle à jouer dans la rotation offensive de l'OL. Finalement, le début de saison n'a pas été à la hauteur de cet espoir puisque le jeune joueur s'est contenté de seulement 63 minutes, redescendant le plus souvent en réserve le week-end de match de Ligue 1. Rien d'alarmant pour un élément qui reste encore à polir. Convoqué pour le match de Ligue Europa contre Anderlecht, Rémi Himbert a appris quelques heures avant la rencontre qu'il quitterait Décines durant la trêve internationale.

    Une préparation pour les qualifications de l'Euro 2027

    Il rejoindra Clairefontaine pour le rassemblement de l'équipe de France U19 et ne sera pas le seul Lyonnais à monter en Île de France. Angel Garcia l'accompagnera pour une première convocation dans la catégorie, lui qui a signé un premier contrat pro au début de l'été. Trois matchs seront au programme à l'occasion d'un tournoi international en Croatie pour préparer le 2e tour des qualifications pour le prochain Euro U19. Les joueurs de Jean-Luc Vannuchi affronteront l'Italie, le mardi 25 septembre (15h30) à Kotoriba, puis la Croatie, le lundi 28 septembre (15h30), à Dunjkovec. Ils clôtureront ce stage par un dernier rendez-vous, le jeudi 1er octobre (12h45) à Cakovec face à la Turquie.

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