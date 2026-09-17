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Vitor Bruno, entraîneur d'Anderlecht
Vitor Bruno, entraîneur d’Anderlecht (@UEFA)

Ligue Europa : Anderlecht "a trop respecté" l'OL

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Auteur d'une deuxième période intéressante, Anderlecht nourrissait des regrets au coup de sifflet final contre l'OL. La faute à une première mi-temps ratée et deux buts de retard à combler.

    De notre envoyé spécial à Anderlecht.

    Au bout de vingt minutes de jeu, on ne donnait pas cher de la peau des "Mauves". À la moitié de la première mi-temps, l'OL menait déjà 2-0 sur la pelouse d'Anderlecht et le public belge avait quelque peu du mal à se relever de cette entame ratée. Après une première alerte dès la deuxième minute, la formation bruxelloise a craqué sous les coups de Noah Nartey (9e) et Keito Nakamura (22e), bien aidé par une déviation. De retour sur la scène européenne, Anderlecht ne pouvait imaginer pire scénario. "Je pense qu’on a trop respecté l’adversaire en première période. On n’a pas été assez agressifs et, quand on s’est réveillés, on était déjà menés 2-0", a regretté Vitor Bruno après la rencontre.

    Vitor Bruno : "On aurait pu égaliser"

    Dans son duel avec Paulo Fonseca, le coach portugais imaginait certainement un autre scénario. Néanmoins, la mi-temps a permis de remettre les coéquipiers de Léo Petrot sur le bon chemin et l'entame du deuxième acte a été d'un bien meilleur acabit. Face à un OL peut-être trop en confiance et incapable de tuer le match, Anderlecht a inscrit ce fameux troisième but qui peut relancer un match. C'est ce qui est arrivé pendant la dernière demi-heure avec un Lotto Park qui s'est remis à y croire. "Je suis très fier de notre deuxième période, on a fait de très bonnes choses, saluait Vitor Bruno. Je pense qu’on aurait même pu égaliser. Il faut être constants, pas seulement durant 45 minutes." Malgré quelques frayeurs, l'OL a réussi à faire le dos rond pour repartir avec les trois points. Et c'est bien là l'essentiel.

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    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - jeu 17 Sep 26 à 9 h 31

      je pense aussi en effet , qu'anderlecht a été trop timide en première , ils ont raté leur première mi temps .
      Quand ils se sont mis à jouer en seconde , l'OL était dans les cordes ( et ce n'est pas très rassurant car les belges ne sont pas vraiment un cador ) .
      Chacun a eu sa mi temps , et au final l'OL s'en tire plutot bien car les deux équipes sont proches finalement .

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